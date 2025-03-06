Чемпіонат світу з баскетболу: Україна потрапила в перший кошик для жеребкування

12 команд будуть розділені на чотири групи по три збірні

Кожна збірна у пре-кваліфікації проведе два домашні і два виїзні матчі

ФІБА підтвердила посів другого раунду пре-кваліфікації чоловічого чемпіонату світу-2027, жеребкування якого відбудеться 14 березня у Швейцарії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію баскетболу України.

На цьому етапі зіграють 12 збірних – вісім, які посіли останні місця в основній кваліфікації на Євробаскет-2025, в тому числі національна чоловіча збірна України, а також чотири переможці першої пре-кваліфікації.

Окрім України там зіграють Хорватія, Угорщина, Болгарія, Нідерланди, Північна Македонія, Данія, Словаччина, Румунія, Швейцарія, Австрія і Норвегія.

12 команд будуть розділені на чотири групи по три збірні, з яких по дві збірні з кожної групи вийдуть до основної кваліфікації на чемпіонат світу.

Команди були посіяні відповідно до рейтингу ФІБА. Україна разом з Хорватією, Угорщиною та Болгарією потрапила до першої корзини, а значить з цими суперниками не зіграє.

Кошик 1: Хорватія, Україна, Угорщина, Болгарія

Хорватія, Україна, Угорщина, Болгарія Кошик 2: Нідерланди, Північна Македонія, Данія, Словаччина

Нідерланди, Північна Македонія, Данія, Словаччина Кошик 3: Швейцарія, Румунія, Австрія, Норвегія

Кожна збірна у пре-кваліфікації проведе два домашні і два виїзні матчі. Попередньо матчі мають пройти 2, 5, 9, 13, 16 та 20 серпня. Перший етап основної кваліфікації розпочнеться у листопаді 2025 року.