Українські арбітри працюватимуть на відбірному матчі чемпіонату світу з футболу

Українські судді будуть обслуговувати гру Ліхтенштейн – Північна Македонія

На відбірному матчі чемпіонаті світу у групі J Ліхтенштейн – Північна Македонія, який відбудеться 22 березня у Вадуці, працюватиме українська суддівська бригада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Головним арбітром гри Ліхтенштейн – Північна Македонія буде Микола Балакін. На лініях йому допомагатимуть Віктор Матяш та Олександр Беркут.

Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Денис Шурман. А за роботу системи ВАА відповідатимуть Віктор Копієвський та Олексій Деревінський.

Як повідомляв «Главком», стала відома заявка збірної України на гру проти Бельгії.

Зокрема, до заявки не потрапили нападник Артем Довбик та захисник Валерій Бондар.

Заявка збірної України на матч проти Бельгії

Андрій Лунін Юхим Конопля Богдан Михайліченко Олексій Сич Олександр Сваток Іван Калюжний Андрій Ярмоленко Георгій Судаков Роман Яремчук Микола Шапаренко Владислав Ванат Анатолій Трубін Ілля Забарний Віталій Буяльський Віктор Циганков Віталій Миколенко Олександр Зінченко Єгор Ярмолюк Олексій Гуцуляк Єгор Назарина Олександр Назаренко Микола Матвієнко Дмитро Різник

Нагадаємо, замість захисника Максима Таловєрова, який залишив табір збірної України, що готується до матчів плей-оф Ліги націй із Бельгією, через травму, тренерський штаб синьо-жовтих перевів із резервного списку до основного бека американського «Остіна» Олександра Сватка.

У складі головної команди країни Сваток провів вісім поєдинків.

Як повідомлялося, поєдинок Україна – Бельгія у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo, зокрема на каналі Megogo Футбол 1, який входить у пакети підписок Максимальна, Спорт та Оптимальна.

Гра-відповідь пройде у неділю, 23 березня, у бельгійському місті Генк. Поєдинок також розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Переможець протистояння між Україною та Бельгією буде грати в Дивізіоні А – найсильнішому у Лізі націй. Команда, яка програє, проведе наступний розіграш турніру в Дивізіоні В.