Елітний гольф-клуб Трампа в Шотландії зазнав нападу вандалів

Відповідальність за напад взяла на себе пропалестинська група

Члени організації Palestine Action здійснили акти вандалізму на території гольф-курорту Тернберрі у Шотландії, власником якого є президент США Дональд Трамп. Як інформує «Главком», про це пише ВВС.

Пропалестинські активісти опублікували у соціальних мережах «фото звіт» своїх дій. На одному знімку видно двоповерхову будівлю, заляпану червоною фарбою. На іншій – паркан із непристойними написами на адресу Трампа тією ж червоною фарбою.

Паркан на в'їзді в гольф-клуб Трампа розписали непристойними написами фото: bbc.com

Крім того, на одному з полів для гольфу було зроблено великий напис «Газа не продається», який, імовірно, зняли на відео за допомогою дрону. Поліція Шотландії підтвердила, що розслідує факт вандалізму у гольф-клубі.

Видання нагадало, що Трамп викликав широку міжнародну критику на свою адресу після того, як запропонував анексувати Газу, виселити звідти всіх палестинців і перетворити цей район на елітний курорт. При цьому він запропонував депортувати палестинців до сусідніх арабських держав, не поцікавившись, що про це думають ні самі палестинці, ні їхні арабські сусіди.

Гольф-клуб Тернберрі по праву вважається одним із п'яти найкращих у світі. Тут чотири рази проводився відкритий чемпіонат світу з гольфу. Проте відколи Трамп купив клуб у 2014 році у дубайської компанії і провів його масштабну реконструкцію, Тернберрі більше не включали до графіка відкритих турнірів.

Організація Palestine Action описує себе як «мережа прямої дії, спрямованої на ліквідацію британської співучасті в ізраїльському апартеїді».

На полі для гольфу активісти написали: Газу не продають фото: bbc.com

«Palestine Action відкидає ставлення Дональда Трампа до Гази, начебто це його власність, якою він може розпоряджатися на свій розсуд. Щоб прояснити це, ми показали йому, що його особиста власність не захищена від актів опору. Ми продовжимо вживати заходів проти американо-ізраїльського колоніалізму на палестинській батьківщині», – ідеться у заяві активістів.

Представник гольф-клубу назвав дії активістів «дитячими».

«Це був дитячий, злочинний вчинок, але неймовірна команда Trump Turnberry зробить все можливе, щоб це не вплинуло на бізнес. Тернберрі – національне надбання, і він продовжуватиме залишатися еталоном розкоші та досконалості у світі гольфу», – сказав він.

Раніше адміністрація президента США Дональда Трампа наказала обмежувати використання або уникати понад сотню слів.

Також у США набирає обертів політичний курс, який експерти все частіше називають «білим націоналізмом». Про це в інтерв'ю «Главкому» зазначив доцент кафедри міжнародних відносин та директор Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Дубовик, коментуючи останні кадрові рішення адміністрації Дональда Трампа.