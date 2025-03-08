Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Елітний гольф-клуб Трампа в Шотландії зазнав нападу вандалів

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Елітний гольф-клуб Трампа в Шотландії зазнав нападу вандалів
Пропалестинські активісти опублікували у соціальних мережах фотозвіт своїх дій
фото: bbc.com

Відповідальність за напад взяла на себе пропалестинська група

Члени організації Palestine Action здійснили акти вандалізму на території гольф-курорту Тернберрі у Шотландії, власником якого є президент США Дональд Трамп. Як інформує «Главком», про це пише ВВС.

Пропалестинські активісти опублікували у соціальних мережах «фото звіт» своїх дій. На одному знімку видно двоповерхову будівлю, заляпану червоною фарбою. На іншій – паркан із непристойними написами на адресу Трампа тією ж червоною фарбою.

Паркан на в'їзді в гольф-клуб Трампа розписали непристойними написами
Паркан на в'їзді в гольф-клуб Трампа розписали непристойними написами
фото: bbc.com

Крім того, на одному з полів для гольфу було зроблено великий напис «Газа не продається», який, імовірно, зняли на відео за допомогою дрону. Поліція Шотландії підтвердила, що розслідує факт вандалізму у гольф-клубі.

Видання нагадало, що Трамп викликав широку міжнародну критику на свою адресу після того, як запропонував анексувати Газу, виселити звідти всіх палестинців і перетворити цей район на елітний курорт. При цьому він запропонував депортувати палестинців до сусідніх арабських держав, не поцікавившись, що про це думають ні самі палестинці, ні їхні арабські сусіди.

Гольф-клуб Тернберрі по праву вважається одним із п'яти найкращих у світі. Тут чотири рази проводився відкритий чемпіонат світу з гольфу. Проте відколи Трамп купив клуб у 2014 році у дубайської компанії і провів його масштабну реконструкцію, Тернберрі більше не включали до графіка відкритих турнірів.

Організація Palestine Action описує себе як «мережа прямої дії, спрямованої на ліквідацію британської співучасті в ізраїльському апартеїді».

На полі для гольфу активісти написали: Газу не продають
На полі для гольфу активісти написали: Газу не продають
фото: bbc.com

«Palestine Action відкидає ставлення Дональда Трампа до Гази, начебто це його власність, якою він може розпоряджатися на свій розсуд. Щоб прояснити це, ми показали йому, що його особиста власність не захищена від актів опору. Ми продовжимо вживати заходів проти американо-ізраїльського колоніалізму на палестинській батьківщині», – ідеться у заяві активістів.

Представник гольф-клубу назвав дії активістів «дитячими».

«Це був дитячий, злочинний вчинок, але неймовірна команда Trump Turnberry зробить все можливе, щоб це не вплинуло на бізнес. Тернберрі – національне надбання, і він продовжуватиме залишатися еталоном розкоші та досконалості у світі гольфу», – сказав він.

Раніше адміністрація президента США Дональда Трампа наказала обмежувати використання або уникати понад сотню слів.

Також у США набирає обертів політичний курс, який експерти все частіше називають «білим націоналізмом». Про це в інтерв'ю «Главкому» зазначив доцент кафедри міжнародних відносин та директор Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Дубовик, коментуючи останні кадрові рішення адміністрації Дональда Трампа.

Читайте також:

Теги: відео чемпіонат світу Дональд Трамп бізнес напад активісти президент поліція гольф Адміністрація Президента

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський не потрапив у пастку. Він її зруйнував
Зеленський не потрапив у пастку. Він її зруйнував
28 лютого, 23:53
Дональд Трамп заявив, що Канада занадто покладається на США
Трамп зробив нову заяву про намір приєднати Канаду до США
10 лютого, 15:58
США збираються збільшити військові продажі Індії
США стануть провідним постачальником нафти і газу до Індії
14 лютого, 06:29
Президент Хорватії Зоран Міланович
У Хорватії пройшла інавгурація президента Мілановича
19 лютого, 01:05
Глава держави подякував усім українським воїнам та їхнім рідним за те, що Україна живе
Президент вручив воїнам та рідним полеглих «Золоті Зірки» Героя України
23 лютого, 17:43
Залужний: Буде важко, але разом ми все подолаємо
Залужний зустрівся із Зеленським у Лондоні
1 березня, 22:51
Український лідер подякував за запрошення на спеціальне засідання Європейської ради
Зеленський зустрівся з очільниками Єврокомісії та Євроради
6 березня, 16:59
Через ворожу атаку постраждали Харківщина, Сумщина, Київщина, Черкащина, Дніпропетровщина та Запоріжжя
Вночі РФ атакувала Україну 83 дронами. Скільки збила ППО
3 березня, 09:22
Демократи під час виступу Трампа сиділи з табличками, на яких написано Musk steals
Демократи під час виступу Трампа у Конгресі розкритикували Маска
5 березня, 09:03

Соціум

Команда Трампа перевіряє кандидатів на роботу «дивними» питаннями – Bloomberg
Команда Трампа перевіряє кандидатів на роботу «дивними» питаннями – Bloomberg
Північна Корея похвалилися будівництвом атомного підводного човна
Північна Корея похвалилися будівництвом атомного підводного човна
Елітний гольф-клуб Трампа в Шотландії зазнав нападу вандалів
Елітний гольф-клуб Трампа в Шотландії зазнав нападу вандалів
Дрони атакували один із найбільших нафтопереробних заводів у РФ
Дрони атакували один із найбільших нафтопереробних заводів у РФ
У США вперше за 15 років стратили засудженого через розстріл
У США вперше за 15 років стратили засудженого через розстріл
Компанія Maxar підтвердила відключення доступу до своїх супутникових знімків Україні
Компанія Maxar підтвердила відключення доступу до своїх супутникових знімків Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
181K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 березня 2025
18K
Що може «вистрелити» після війни? Експерт пояснив, у що варто інвестувати
11K
Втрати ворога станом на 8 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
11K
Після Путіна ще одна країна запропонувала Трампу рідкоземельні метали
7812
Дрони атакували один із найбільших нафтопереробних заводів у РФ

Новини

8 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:44
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 березня, 00:05
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 березня, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
4 березня, 18:04

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua