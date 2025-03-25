Аналітики оцінили шанси збірної України вийти на чемпіонат світу з футболу

Згідно з оцінкою аналітиків, ймовірність того, що наша збірна посяде перше місце у своїй відбірній групі – 17%

Україна, на думку аналітиків, є фаворитом у боротьбі за друге місце у своїй відбірковій групі

Аналітичний портал Football Meets Data оцінив шанси збірної України з футболу вийти до фінальної частини чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Згідно з оцінкою аналітиків, ймовірність того, що наша збірна посяде перше місце у своїй відбірній групі та здобуте пряму путівку на чемпіонат світу – 17%. Фаворитом нашого квартету, на думку експертів, є Франція (82%).

Україна, згідно з оцінками аналітиків, є фаворитом у боротьбі за друге місце (67%).

Група D: шанси збірних

Франція — 82% (перше місце), 18% (друге місце)

Україна — 17% (перше місце), 67% (друге місце)

Ісландія — 1% (перше місце), 12% (друге місце)

Азербайджан — 0.2% (перше місце), 4% (друге місце)

Календар матчів групи D

1 тур. 05.09.2025

Україна – Франція 21:45

Ісландія – Азербайджан 21:45

2 тур. 09.09.2025

Азербайджан – Україна 19:00

Франція – Ісландія 21:45

3 тур. 10.10.2025

Ісландія – Україна 21:45

Франція – Азербайджан 21:45

4 тур. 13.10.2025

Україна – Азербайджан 21:45

Ісландія – Франція 21:45

5 тур. 13.11.2025

Азербайджан – Ісландія 19:00

Франція – Україна 21:45

6 тур. 16.11.2025

Україна – Ісландія 19:00

Азербайджан – Франція 19:00

Чемпіонат світу 2026 року. Відбірний цикл

УЄФА (Європа) має 16 путівок. Відбір в європейській зоні триватиме з березня 2025-го до березня 2026 року і складатиметься з двох раундів.

1 раунд кваліфікації: 12 груп по п’ять чи по чотири збірні зіграють у період із березня до листопада 2025 року за традиційною груповою системою. 12 переможців груп отримають прямі путівки до фінальної стадії.

12 команд, що посядуть другі місця, та чотири найкращі переможці груп Ліги націй, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі європейської кваліфікації, візьмуть участь у стикових мінітурнірах.

2 раунд кваліфікації: стикові мінітурніри в березні 2026 року складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів. 16 учасників розіб’ють на чотири шляхи плей-оф. Чотири переможці отримають путівки на чемпіонат світу.

АФК (Азія): 8 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КАФ (Африка): 9 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КОНКАКАФ (Північна і Центральна Америка): 3 організатори турніру + 3 путівки + 2 місця в міжконтинентальному плей-оф.

КОНМЕБОЛ (Південна Америка): 6 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

ОФК (Океанія): 1 путівка + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

Міжконтинентальний плей-оф: 2 путівки.

Чемпіонат світу 2026 року. Фінальний турнір

Чемпіонат світу 2026 року – перший в історії мундіаль, у фінальній частині якого зіграють 48 збірних. Будуть сформовані 12 груп по чотири команди. Дві перші збірні з кожної групи та вісім найкращих третіх команд вийдуть до 1/16 фіналу.

Поєдинки 23-го чемпіонату світу пройдуть у 16 містах. Ними стануть: у Канаді – Торонто та Ванкувер, у Мексиці – Гвадалахара, Мехіко та Монтеррей, у США – Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско та Сієтл.

Матч-відкриття чемпіонату світу пройде 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.

Нагадаємо, що Росію було відсторонена від жеребкування кваліфікації чемпіонату світу з футболу.