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У ФІФА обговорюють ідею щодо збільшення кількості команд на чемпіонаті світу 2030 року

Христина Жиренко
glavcom.ua
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У ФІФА обговорюють ідею щодо збільшення кількості команд на чемпіонаті світу 2030 року
У 2030 році на Чемпіонаті світу з футболу буде вже 64 збірні?
фото: resources.investormanagementservices.com

З ініціативою щодо збільшення кількості команд-учасниць виступив делегат із Уругваю

У ФІФА обговорюють можливість одноразового розширення чемпіонату світу 2030 року з 48 до 64 команд на честь століття турніру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Athletic.

З ініціативою щодо збільшення кількості команд-учасниць виступив делегат із Уругваю, де пройшов перший чемпіонат світу з футболу у 1930 році.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно назвав пропозицію «цікавою і такою, яка заслуговує на ретельний аналіз». При цьому наголошується, що ідея, найімовірніше, не буде схвалена іншими членами ради ФІФА.

Нагадаємо, раніше кількість учасників фінальної стадії чемпіонату світу було збільшено до 48 – вперше у новому форматі турнір пройде у 2026 році у США, Канаді та Мексиці.

Чемпіонат світу 2026 року. Відбірний цикл

УЄФА (Європа) має 16 путівок. Відбір в європейській зоні триватиме з березня 2025-го до березня 2026 року і складатиметься з двох раундів.

1 раунд кваліфікації: 12 груп по п’ять чи по чотири збірні зіграють у період із березня до листопада 2025 року за традиційною груповою системою. 12 переможців груп отримають прямі путівки до фінальної стадії.

12 команд, що посядуть другі місця, та чотири найкращі переможці груп Ліги націй, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі європейської кваліфікації, візьмуть участь у стикових мінітурнірах.

2 раунд кваліфікації: стикові мінітурніри в березні 2026 року складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів. 16 учасників розіб’ють на чотири шляхи плей-оф. Чотири переможці отримають путівки на чемпіонат світу. 

АФК (Азія): 8 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КАФ (Африка): 9 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КОНКАКАФ (Північна і Центральна Америка): 3 організатори турніру + 3 путівки + 2 місця в міжконтинентальному плей-оф.

КОНМЕБОЛ (Південна Америка): 6 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

ОФК (Океанія): 1 путівка + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

Міжконтинентальний плей-оф: 2 путівки.

Чемпіонат світу 2026 року. Фінальний турнір

Чемпіонат світу 2026 року – перший в історії мундіаль, у фінальній частині якого зіграють 48 збірних. Будуть сформовані 12 груп по чотири команди. Дві перші збірні з кожної групи та вісім найкращих третіх команд вийдуть до 1/16 фіналу.

Поєдинки 23-го чемпіонату світу пройдуть у 16 містах. Ними стануть: у Канаді – Торонто та Ванкувер, у Мексиці – Гвадалахара, Мехіко та Монтеррей, у США – Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско та Сієтл.

Матч-відкриття чемпіонату світу пройде 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.

Нагадаємо, що Росію було відсторонена від жеребкування кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА чемпіонат світу

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