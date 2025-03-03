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Фігуристи з РФ, які хочуть стати «нейтральними», виявилися прихильникам співака-пропагандиста

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Фігуристи з РФ, які хочуть стати «нейтральними», виявилися прихильникам співака-пропагандиста
Іван Букін підписаний на сторінку Shamana в Instagram

Олександра Степанова лайкала та коментувала один з дописів Shaman'a в Instagram

Титуловані російські фігуристи Іван Букін та Олександра Степанова, які хочуть отримати нейтральний статус та взяти участь в Олімпіаді, виявилися прихильниками підсанкційного співака-пропагандиста Shamana (Ярослава Дронова). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian sports.

Зазначається, що Іван Букін підписаний на сторінку Shamana в Instagram. Олександра Степанова лайкала та коментувала один з дописів Shamana в Instagram.

Варто зазначити, що за підтримку російської агресії Shaman внесений в санкційні списки України, Канади та ЄС.

Букін та Степанова – дворазові віце-чемпіони Європи (2019, 2022), триразові бронзові призери чемпіонатів Європи (2015, 2018, 2020), чемпіони світу серед юніорів (2013) та переможці юніорського фіналу Гран-прі (2012). Чотириразові чемпіони Росії (2021, 2022, 2024, 2025), чотириразові віце-чемпіони Росії (2017, 2018, 2019, 2020) та дворазові бронзові призери чемпіонатів Росії (2015, 2016).

Нагадаємо, МОК закликав допустити російських спортсменів до відбору Олімпіади-2026.

За інформацією джерел SVT, Міжнародний олімпійський комітет чітко окреслив свої контакти як із Міжнародним союзом біатлоністів (IBU), так і з Міжнародною федерацією лижних видів спорту (FIS).

«Вони не кажуть: «Робіть це, інакше ви не отримаєте від нас фінансування». Але вони зрозуміло заявляють, що хочуть знайти рішення, яке дозволить нейтральним спортсменам брати участь у зимових Олімпійських іграх. Вони дійсно хочуть цього досягти і сподіваються, що ми допустимо нейтральних спортсменів до кваліфікації на наступний сезон», – цитує SVT джерело в IBU.

Олімпійські Ігри 2026 року пройдуть з 6 до 22 лютого в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італії).

Нагадаємо, російський олімпійський чемпіон Микита Нагорний та шахіст, ексгромадянин України Сергій Карякін потрапили до списку санкцій ЄС

«Сергій Карякін є сенатором Ради Федерації Росії, який представляє незаконно анексований Крим з 12 вересня 2024 року. Раніше він був гросмейстером з шахів і був відсторонений через його заяви на підтримку загарбницької війни Росії проти України. Він продовжував підтримувати війну, зокрема, опублікувавши відкритого листа президенту Володимиру Путіну, подорожуючи на окуповані Росією українські території та збираючи військові вантажі на підтримку російських збройних сил. За ці дії він нагороджений медаллю Російської Федерації «За заслуги перед Вітчизною». Він підтримує та реалізує дії чи політику, які підривають та загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України», – йдеться у заяві ЄС.

Також зазначається, що Нагорний був причетний до масового викрадення, незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей з окупованих територій України до Росії.

Теги: росія пропаганда Олімпіада фігурне катання

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