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Чемпіонат світу з баскетболу: Україна дізналася суперників у пре-кваліфікації

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Чемпіонат світу з баскетболу: Україна дізналася суперників у пре-кваліфікації
Кожна збірна у пре-кваліфікації проведе два домашні і два виїзні матчі

Україна потрапила до групи А, де зіграє зі збірними Словаччини та Швейцарії

У швейцарському місті Місі в Будинку баскетболу відбулось жеребкування другого раунду пре-кваліфікації чоловічого чемпіонату світу-2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію баскетболу України.

На етапі пре-кваліфікації зіграють 12 збірних – вісім, які посіли останні місця в основній кваліфікації на Євробаскет-2025, в тому числі національна чоловіча збірна України, а також чотири переможці першої пре-кваліфікації.

12 команд були розділені на чотири групи по три збірні, з яких по дві збірні з кожної групи вийдуть до основної кваліфікації на чемпіонат світу.

Україна потрапила до групи А, де зіграє зі збірними Словаччини та Швейцарії.

Результати жеребкування

  • Група А: Україна, Словаччина, Швейцарія
  • Група В: Угорщина, Північна Македонія, Румунія
  • Група С: Болгарія, Нідерланди, Австрія
  • Група D: Хорватія, Данія, Норвегія

Кожна збірна у пре-кваліфікації проведе два домашні і два виїзні матчі. Попередньо матчі мають пройти 2, 5, 9, 13, 16 та 20 серпня.

Збірна Швейцарії виграла групу на першому етапі пре-кваліфікації, здобувши шість перемог в матчах проти Ірландії, Косово та Азербайджану.

Збірна Словаччини зайняла останнє місце в групі кваліфікації на Євробаскет-2025, не вигравши жодної гри в квартеті з Латвією, Іспанією та Бельгією.

Календар матчів другого пре-кваліфікаційного раунду буде відомий в найближчий час.

Перший етап основної кваліфікації розпочнеться у листопаді 2025 року – там до переможців пре-кваліфікації доєднаються 24 учасники Євробаскету-2025.

Нагадаємо, капітан жіночої збірної України та іспанської Валенсії Аліна Ягупова потрапила до списку претенденток на звання найкращої гравчині сезону в жіночій Євролізі

Теги: баскетбол чемпіонат світу

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