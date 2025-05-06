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«Інтер» – «Барселона»: де дивитися вирішальну гру півфіналу Ліги чемпіонів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Інтер» – «Барселона»: де дивитися вирішальну гру півфіналу Ліги чемпіонів
Поєдинок «Інтер» – «Барселона» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo

Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом

Сьогодні, 6 травня, «Барселона» та «Інтер» зіграють поєдинок-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок відбудеться у Мілані на «Джузеппе Меацца». Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Поєдинок «Інтер» – «Барселона» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo.

Півфінали Ліги чемпіонів проходять 29-30 квітня та 6-7 травня. Фінал турніру буде зіграний 31 травня в Мюнхені (Німеччина).

У першому поєдинку «Барселона» та міланський «Інтер» зіграли в нічию 3:3

Італійці приголомшили господарів вже в дебюті – Тюрам забив на першій хвилині, а Дюмфріс додав другий м’яч на 20-й.

Каталонці відігралися завдяки голам Ламіна Ямаля та Феррана Торреса.

У другому таймі Дюмфріс оформив дубль, але вже за дві хвилини автогол Яна Зоммера після удару Рафіньї знову вирівняв рахунок.

Варто зазначити, що до півфіналу Ліги чемпіонів «Барселона» вийшла після перемоги у двоматчевому протистоянні над «Боруссією».

У першій грі іспанці перемогла (4:0), натомість у грі-відповіді зазнали поразки (1:3). За сумою двох поєдинків каталонці пробились у півфінал.

Натомість «Інтер» на стадії 1/4 фіналу не зазнавав поразок: спершу на виїзді переміг мюнхенську «Баварію» (2:1), а потім на домашньому стадіоні зіграв внічию (2:2).

Нагадаємо, перший півфінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 між лондонським «Арсеналом» та паризьким «Парі Сен-Жермен» відбувся 29 квітня на стадіоні «Емірейтс» у Лондоні. 

У цьому матчі «Арсенал», за який виступає український захисник Олександр Зінченко, поступився «ПСЖ» з рахунком 0:1.

Теги: Ліга чемпіонів НОВИНИ ФУТБОЛУ Інтер ФК Барселона

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