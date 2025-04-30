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Юнацька збірна України з футболу оголосила склад на матчі Турніру розвитку УЄФА

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Юнацька збірна України з футболу оголосила склад на матчі Турніру розвитку УЄФА
Наші юнаки гратимуть з однолітками з Греції, Фінляндії та Угорщини

Змагання проходитимуть із 4-го до 9 травня у фінському містечку Еерікіля

Головний тренер юнацької збірної України U-16 (футболісти не старші 2009 року народження) Олександр Ситник назвав імена виконавців, які у травні візьмуть участь у Турнірі розвитку УЄФА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Змагання проходитимуть із 4-го до 9 травня у фінському містечку Еерікіля, де наші юнаки гратимуть з однолітками з Греції, Фінляндії та Угорщини. Для участі в турнірі наставник синьо-жовтих викликав 22 гравців.

Склад юнацької збірної України U-16

Воротарі: Олександр Степанов («Шахтар» Донецьк), Денис Столяренко («Легія», Польща).

Захисники: Єгор Оніщук («Шахтар» Донецьк), Григорій Шаповалов, Назар Смотрицький (обидва – ЛНЗ Черкаси), Богдан Левицький («Рух» Львів), Маркіян Панчишин («Карпати» Львів), Назарій Рудзей («Боруссія» Д, Німеччина), Ілля Яблонський («Спортинг», Португалія).

Півзахисники: Данило Дячок, Данило Єрмак (обидва – «Динамо» Київ), Євгеній Волошко («Шахтар» Донецьк), Євгеній Горбатов («Олександрія»), Ярослав Харкевич («Мілан», Італія), Максим Іванов («Сампдорія», Італія), Ярослав Кожушко («Славія», Чехія), Руслан Швець («Райо Махадаонда», Іспанія).

Нападники: Володимир Квіквінія («Динамо» Київ), Денис Біда («Шахтар» Донецьк), Кірілл Сердюк («Нюрнберг», Німеччина), Владислав Задорожній («Славія», Чехія), Андрій Добровольський («Ейпен», Бельгія).

Календар матчів Турніру розвитку УЄФА

  • 04.05. Фінляндія – Угорщина. 14:00
  • 04.05. Греція – Україна. 18:30
  • 06.05. Угорщина – Греція. 13:00
  • 06.05. Україна – Фінляндія. 17:30
  • 09.05. Україна – Угорщина. 10.00
  • 09.05. Фінляндія – Греція. 15.00

Нагадаємо, 5 грудня у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування першого раунду відбору Євро-2026 (U-17). За його результатами юнацька збірна України опинилася в групі 1, де протистоятиме Італії, Чорногорії та Естонії. Господарем мінітурніру буде Естонія.

Календар матчів юнацької збірної України U-17

  • 01.10.2025. Чорногорія – Україна 
  • 04.10.2025. Україна – Естонія
  • 07.10.2025. Україна – Італія  

54 команди були розділені на 12 груп по чотири учасники та дві групи по три учасники. Господар фінальної частини, збірна Естонії, також візьме участь у кваліфікації.

За підсумками першого раунду відбору 14 переможців груп і 14 команд, які посядуть другі місця, вийдуть до другого раунду в Лізі A. Решта 26 команд візьмуть участь у другому раунді в Лізі B.

Збірні, що потраплять до другого раунду відбору в Лізі А, навесні 2026 року змагатимуться за сім путівок до фінальної частини Євро-2026 (U-17). Естонія як господар турніру отримала перепустку автоматично. Відзначимо, що відбірний раунд у Лізі А є також кваліфікаційним раундом ЧС-2026 (U-17) у Катарі.

До того ж команди з обох ліг другого раунду відбору боротимуться за підвищення та пониження між лігами перед першим раундом кваліфікації Євро-2028 (U-19).

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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