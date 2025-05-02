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Батько зірки «Барселони» Ямаля звернувся до вболівальників «Реала»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Батько зірки «Барселони» Ямаля звернувся до вболівальників «Реала»
У цьому сезоні Ямаль взяв участь у 49 матчах – він забив 15 голів та віддав 24 результативні передачі
фото: Reuters

Мунір Насрауї: Ламін грає не лише за «Барсу», а й за збірну країни

Батько 17-річного гравця «Барселони» Ламіна Ямаля Мунір Насрауї відреагував на критику на адресу сина з боку вболівальників мадридського «Реала». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sport.es.

«Ламін грає не лише за «Барсу», а й за збірну країни. Потрібно похвалити хлопця, котрий у такому юному віці провів уже 100 ігор за «блауграну». Мені не подобається, коли про нього погано говорять. Не треба його сварити», – заявив Мунір.

Він також наголосив, що вболівальники «Барселони» не ображають юних талантів мадридського клубу.

У цьому сезоні Ямаль взяв участь у 49 матчах у всіх турнірах – він забив 15 голів та віддав 24 результативні передачі. Портал Transfermarkt стверджує, що ринкова вартість футболіста становить 180 млн євро.

Як повідомлялося, відбувся перший матч півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. «Барселона» та міланський «Інтер» зіграли в нічию 3:3.

Італійці приголомшили господарів вже в дебюті – Тюрам забив на першій хвилині, а Дюмфріс додав другий м’яч на 20-й.

Каталонці відігралися завдяки голам Ламіна Ямаля та Феррана Торреса.

У другому таймі Дюмфріс оформив дубль, але вже за дві хвилини автогол Яна Зоммера після удару Рафіньї знову вирівняв рахунок.

Матч-відповідь між «Інтером» та «Барселоною» відбудеться у вівторок, 6 травня о 22:00 за київським часом.

Варто зазначити, що до півфіналу Ліги чемпіонів «Барселона» вийшла після перемоги у двоматчевому протистоянні над «Боруссією».

У першій грі іспанці перемогла (4:0), натомість у грі-відповіді зазнали поразки (1:3). За сумою двох поєдинків каталонці пробились у півфінал.

Натомість «Інтер» на стадії 1/4 фіналу не зазнавав поразок: спершу на виїзді переміг мюнхенську «Баварію» (2:1), а потім на домашньому стадіоні зіграв внічию (2:2).

Нагадаємо, перший півфінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 між лондонським «Арсеналом» та паризьким «Парі Сен-Жермен» відбувся 29 квітня на стадіоні «Емірейтс» у Лондоні. 

У цьому матчі «Арсенал», за який виступає український захисник Олександр Зінченко, поступився «ПСЖ» з рахунком 0:1.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) ФК Барселона

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