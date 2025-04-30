«ПСЖ» переграв «Арсенал» Зінченка у першому півфіналі Ліги чемпіонів 2024/25

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня 2025 року на «Альянц Арені» в Мюнхені.

​Перший півфінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 між лондонським «Арсеналом» та паризьким «Парі Сен-Жермен» відбувся 29 квітня на стадіоні «Емірейтс» у Лондоні.

У цьому матчі «Арсенал», за який виступає український захисник Олександр Зінченко, поступився «ПСЖ» з рахунком 0:1, передає «Главком».

Після раннього пропущеного м'яча «Арсенал» намагався перехопити ініціативу, і в другому таймі Мікель Меріно навіть відзначився голом, який, однак, був скасований через офсайд після перегляду VAR.

Голкіпер «ПСЖ» Джанлуїджі Доннарумма кілька разів рятував свою команду, зокрема, після ударів Леандро Троссарда та Габріеля Мартінеллі.​

Матч-відповідь відбудеться 7 травня на «Парк де Пренс» у Парижі. «Арсеналу» необхідно перемагати, щоб пробитися до фіналу, який відбудеться 31 травня на «Альянц Арені» в Мюнхені.

Нагадаємо, 16 квітня визначилися всі півфіналісти Ліги чемпіонів.

1/2 фіналу Ліги чемпіонів

«Арсенал» – «Парі Сен-Жермен»

«Інтер» Мілан – «Барселона»

Перші матчі півфіналу відбудуться 29 і 30 квітня 2025 року, а матчі-відповіді – 6 і 7 травня 2025 року. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня 2025 року на «Альянц Арені» в Мюнхені.