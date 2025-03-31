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У виборах президента Всесвітнього антидопінгового агентства візьме участь один кандидат

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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У виборах президента Всесвітнього антидопінгового агентства візьме участь один кандидат
40-річний Банька очолює WADA з 2020 року

Вибори президента WADA відбудуться 29 травня

Чинний очільник Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) Вітольд Банька буде єдиним кандидатом на виборах президента агентства. Як інформує «Главком», про це повідомляється на сайті організації.

Заявку на переобрання також подала чинний віцепрезидентка WADA китаянка Ян Ян.

Для участі у виборах президента WADA кандидати мали подати свої заявки до 31 січня цього року. Термін повноважень чинного президента та віце-президента WADA спливає 31 грудня 2025 року. У разі переобрання, повноваження Баньки та Ян будуть продовжені на з 1 січня 2026 року до 31 грудня 2028 року.

Вибори відбудуться 29 травня на віртуальному засіданні ради правління.

40-річний польський функціонер очолює WADA з 2020 року, він змінив на цій посаді британця Крейга Ріді.

Нагадаємо, спортивний арбітражний суд (CAS) підтвердив, що одіозна російська фігуристка Каміла Валієва подала запит на перегляд справи до Федерального суду Швейцарії.

Агентство Associated Press повідомило, що адвокати росіянки подали заяву до Федерального суду Швейцарії, стверджуючи, що Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) приховало і змінило докази, які могли б підтвердити її заяву про забруднення допінг-проби. Також адвокати фігуристки написали: «Дані звіту професора Сожі (WADA) підтверджують процесуальне шахрайство, яке спричинило запит про перегляд».

«CAS підтверджує, що Каміла Валієва подала запит на перегляд справи до Федерального суду Швейцарії. Спортивний арбітражний суд не коментуватиме цю справу і чекатиме на остаточне рішення Федерального суду Швейцарії», – повідомили російським пропагандистам у прес-службі суду.

У січні 2024 року Спортивний арбітражний суд дискваліфікував Валієву на чотири роки за порушення антидопінгових правил. У пробі спортсменки було знайдено триметазидин. Фігуристка подавала апеляцію до Федерального суду Швейцарії, яка була відхилена. Термін усунення 18-річної росіянки відраховується з 25 грудня 2021 року, її результати з цієї дати анульовані.

Валієва позбавлена ​​зокрема золотих медалей Олімпійських ігор-2022 у Пекіні в командному турнірі та золота чемпіонату Європи-2022.

Теги: WADA допінг спорт Вітольд Банька

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