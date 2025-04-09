Чоловіча збірна України з голболу перемогла у Кубку Націй
Українці у фіналі перемогли команду Японії з рахунком 8:4
Національна паралімпійська чоловіча збірна команда з голболу – переможниця Кубка Націй. Про це повідомляє «Главком».
На міжнародному турнірі з голболу у Берліні (Німеччина) чоловіча збірна України посіла перше місце серед 16 команд-учасниць.
Українці у фіналі перемогли команду Японії з рахунком 8:4. Саме цій збірній наші голболісти поступилися у боротьбі за золото на Паралімпіаді в Парижі-2024.
Матчі збірної України на турнірі:
- Україна – Ізраїль – 8:2
- Південна Корея – Україна – 6:1
- Бельгія – Україна – 4:5
- 1/4 фіналу. Україна – США – 6:1
- 1/2 фіналу. Україна – Швеція 4:3
- Фінал. Японія – Україна – 4:8
Турнір став своєрідною репетицією до чемпіонату Європи, який з 26 вересня по 8 жовтня пройде у фінському місті Лахті.
Нагадаємо, Національна збірна України з волейболу сидячи здобула срібло Золотої Євроліги.
Наші параволейболісти посіли друге місце на міжнародному турнірі з волейболу сидячи серед чоловіків, що проходив у місті Сен-Жан-де-Морʼєн (Франція) за участі 5 команд з 4 країн Європи (Україна, Сербія (2 команди), Боснія та Франція).
На попередньому етапі змагань, що проходив за коловою системою українці виграли три матчі:
- Україна – Сербія 1 – 3:0;
- Україна – Сербія 2 – 3:1;
- Україна – Франція – 3:0;
- Україна – Боснія – 0:3.
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