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Чоловіча збірна України з голболу перемогла у Кубку Націй

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Чоловіча збірна України з голболу перемогла у Кубку Націй
Збірна України посіла перше місце серед 16 команд-учасниць

Українці у фіналі перемогли команду Японії з рахунком 8:4

Національна паралімпійська чоловіча збірна команда з голболу – переможниця Кубка Націй. Про це повідомляє «Главком».

На міжнародному турнірі з голболу у Берліні (Німеччина) чоловіча збірна України посіла перше місце серед 16 команд-учасниць.

Українці у фіналі перемогли команду Японії з рахунком 8:4. Саме цій збірній наші голболісти поступилися у боротьбі за золото на Паралімпіаді в Парижі-2024.

Матчі збірної України на турнірі:

  • Україна – Ізраїль – 8:2
  • Південна Корея – Україна – 6:1
  • Бельгія – Україна – 4:5
  • 1/4 фіналу. Україна – США – 6:1
  • 1/2 фіналу. Україна – Швеція 4:3
  • Фінал. Японія – Україна – 4:8

Турнір став своєрідною репетицією до чемпіонату Європи, який з 26 вересня по 8 жовтня пройде у фінському місті Лахті.

Нагадаємо, Національна збірна України з волейболу сидячи здобула срібло Золотої Євроліги.

Наші параволейболісти посіли друге місце на міжнародному турнірі з волейболу сидячи серед чоловіків, що проходив у місті Сен-Жан-де-Морʼєн (Франція) за участі 5 команд з 4 країн Європи (Україна, Сербія (2 команди), Боснія та Франція).

На попередньому етапі змагань, що проходив за коловою системою українці виграли три матчі:

  • Україна – Сербія 1 – 3:0;
  • Україна – Сербія 2 – 3:1;
  • Україна – Франція – 3:0;
  • Україна – Боснія – 0:3.
Теги: паралімпійські ігри спорт

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