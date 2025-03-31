Чи стане боєць MMA Макгрегор президентом Ірландії? Журналісти опитали парламентарів країни

У минулому році Макгрегора було засуджено за зґвалтування

В ірландському парламента Макгрегора назвали «женоненависником і бандитом»

Британський телеканал Sky News провів опитування серед 134 членів парламенту Ірландії з 234, попросивши їх відповісти, чи будуть вони готові проголосувати на майбутніх президентських виборах за кандидатуру колишнього бійця ММА, експодвійного чемпіона UFC у напівлегкій і легкій вазі Конора Макгрегора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Згідно з результатами опитування, жоден член парламенту не висловив бажання підтримати Макгрегора.

Також один із депутатів на умовах анонімності дав різку характеристику Конору.

«Він женоненависник і бандит. Від імені жінок Ірландії я хочу сказати йому, щоб він йшов до біса. Я вважаю його недоумкуватою і вульгарною людиною», – наводить слова неназваного політика телеканал Sky News.

Конору Макгрегору 36 років. Ірландець не бився за правилами змішаних єдиноборств із липня 2021 року, коли на турнірі UFC 264 програв технічним нокаутом (травма ноги) у першому раунді представнику США Дастіну Пор'є. Усього у його професійному рекорді 22 перемоги та шість поразок.

Варто зазначити, що у минулому році Макгрегора було засуджено за зґвалтування.

Суд присяжних у Високому суді Дубліна визнав, що спортсмен напав на Нікіту Хенд, зґвалтувавши її в готелі Дубліна в грудні 2018 року.

Суд зобов'язав Макгрегора виплатити Хенд майже 250 тисяч євро компенсації.

Адвокат жінки стверджував, що спортсмен та його клієнтка були знайомі до інциденту. У ніч злочину Хенд зв’язалася з бійцем, який заїхав за нею та її подругою на авто, після чого вони вжили кокаїн і підібрали помічника Конора Джеймса Лоуренса та поїхали до готелю.

Хенд у суді стверджувала, що Макгрегор почав приставати до неї. Вона не хотіла вступати з ним у статевий зв'язок, але ірландець, за її словами, застосував силу та вчинив сексуальне насильство. Сам боєць лише підтвердив вживання кокаїну, однак заперечив сексуальний контакт з жінкою без її згоди.