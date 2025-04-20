Поєдинок плей-оф НХЛ «Вінніпег» – «Сент-Луїс» закінчився масовою бійкою

Наступний матч між командами відбудеться 22 квітня у Вінніпезі

Гра завершилася перемогою «Вінніпега» з рахунком 5:3

Хокеїсти «Вінніпег Джетс» та «Сент-Луїс Блюз» влаштували масову бійку на останній хвилині матчу першого матчу першого раунду плей-оф Національної хокейної ліги. Про це повідомляє «Главком».

Гра завершилася перемогою «Вінніпега» з рахунком 5:3. Наступний матч між командами відбудеться 22 квітня у Вінніпезі.

За підсумками регулярного чемпіонату «Вінніпег» посів перше місце у Західній конференції, а також здобув Президентський кубок, набравши 116 очок. «Сент-Луїс», у свою чергу, фінішував на восьмому місці на Заході, набравши 96 очок.

Нагадаємо, у НХЛ визначилися всі учасники плей-оф, які поведуть боротьбу за Кубок Стенлі.

Регулярний чемпіонат завершиться 17 квітня, проте 16 команд-учасниць плей-офф визначились достроково.

Остання путівка дісталася «Монреалю», який переграв «Кароліну» (4:2) і гарантував собі восьме місце у Східній конференції.

Східна конференція

«Вашингтон Кепіталз» – «Монреаль Канадієнс»

«Торонто Мейпл Ліфс» – «Оттава Сенаторз»

«Тампа-Бей Лайтнінг» – «Флорида Пантерз»

«Кароліна Харрікейнз» – «Нью-Джерсі Девілз»

Західна конференція

«Вінніпег Джетс» – «Сент-Луїс Блюз»

«Даллас Старз» – «Колорадо Евеланш»

«Вегас Голден Найтс» – «Міннесота Уайлд»

«Лос-Анджелес Кінгз» – «Едмонтон Ойлерз»

Плей-офф НХЛ стартує стартував 19 квітня і завершиться у червні. Чинний володар Кубка Стенлі – «Флорида Пантерз». Регулярний чемпіонат цього сезону виграв «Вінніпег Джетс».