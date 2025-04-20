Поєдинок плей-оф НХЛ «Вінніпег» – «Сент-Луїс» закінчився масовою бійкою
Гра завершилася перемогою «Вінніпега» з рахунком 5:3
Хокеїсти «Вінніпег Джетс» та «Сент-Луїс Блюз» влаштували масову бійку на останній хвилині матчу першого матчу першого раунду плей-оф Національної хокейної ліги. Про це повідомляє «Главком».
Гра завершилася перемогою «Вінніпега» з рахунком 5:3. Наступний матч між командами відбудеться 22 квітня у Вінніпезі.
За підсумками регулярного чемпіонату «Вінніпег» посів перше місце у Західній конференції, а також здобув Президентський кубок, набравши 116 очок. «Сент-Луїс», у свою чергу, фінішував на восьмому місці на Заході, набравши 96 очок.
Нагадаємо, у НХЛ визначилися всі учасники плей-оф, які поведуть боротьбу за Кубок Стенлі.
Регулярний чемпіонат завершиться 17 квітня, проте 16 команд-учасниць плей-офф визначились достроково.
Остання путівка дісталася «Монреалю», який переграв «Кароліну» (4:2) і гарантував собі восьме місце у Східній конференції.
Східна конференція
- «Вашингтон Кепіталз» – «Монреаль Канадієнс»
- «Торонто Мейпл Ліфс» – «Оттава Сенаторз»
- «Тампа-Бей Лайтнінг» – «Флорида Пантерз»
- «Кароліна Харрікейнз» – «Нью-Джерсі Девілз»
Західна конференція
- «Вінніпег Джетс» – «Сент-Луїс Блюз»
- «Даллас Старз» – «Колорадо Евеланш»
- «Вегас Голден Найтс» – «Міннесота Уайлд»
- «Лос-Анджелес Кінгз» – «Едмонтон Ойлерз»
Плей-офф НХЛ стартує стартував 19 квітня і завершиться у червні. Чинний володар Кубка Стенлі – «Флорида Пантерз». Регулярний чемпіонат цього сезону виграв «Вінніпег Джетс».
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