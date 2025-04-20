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Поєдинок плей-оф НХЛ «Вінніпег» – «Сент-Луїс» закінчився масовою бійкою

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Поєдинок плей-оф НХЛ «Вінніпег» – «Сент-Луїс» закінчився масовою бійкою
Наступний матч між командами відбудеться 22 квітня у Вінніпезі

Гра завершилася перемогою «Вінніпега» з рахунком 5:3

Хокеїсти «Вінніпег Джетс» та «Сент-Луїс Блюз» влаштували масову бійку на останній хвилині матчу першого матчу першого раунду плей-оф Національної хокейної ліги. Про це повідомляє «Главком».

Гра завершилася перемогою «Вінніпега» з рахунком 5:3. Наступний матч між командами відбудеться 22 квітня у Вінніпезі.

За підсумками регулярного чемпіонату «Вінніпег» посів перше місце у Західній конференції, а також здобув Президентський кубок, набравши 116 очок. «Сент-Луїс», у свою чергу, фінішував на восьмому місці на Заході, набравши 96 очок.

Нагадаємо, у НХЛ визначилися всі учасники плей-оф, які поведуть боротьбу за Кубок Стенлі.

Регулярний чемпіонат завершиться 17 квітня, проте 16 команд-учасниць плей-офф визначились достроково.

Остання путівка дісталася «Монреалю», який переграв «Кароліну» (4:2) і гарантував собі восьме місце у Східній конференції.

Східна конференція

  • «Вашингтон Кепіталз» – «Монреаль Канадієнс»
  • «Торонто Мейпл Ліфс» – «Оттава Сенаторз»
  • «Тампа-Бей Лайтнінг» – «Флорида Пантерз»
  • «Кароліна Харрікейнз» – «Нью-Джерсі Девілз»

Західна конференція

  • «Вінніпег Джетс» – «Сент-Луїс Блюз»
  • «Даллас Старз» – «Колорадо Евеланш»
  • «Вегас Голден Найтс» – «Міннесота Уайлд»
  • «Лос-Анджелес Кінгз» – «Едмонтон Ойлерз»

Плей-офф НХЛ стартує стартував 19 квітня і завершиться у червні. Чинний володар Кубка Стенлі – «Флорида Пантерз». Регулярний чемпіонат цього сезону виграв «Вінніпег Джетс».

Теги: НХЛ хокей

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