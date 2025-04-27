Драма у Севільї. «Барселона» та «Реал» влаштували гольову феєрію у фіналі Кубка Іспанії

Переможець турніру визначився лише в додатковий час

«Барселона» з рахунком 3:2 обіграла «Реал» у фіналі Кубка Іспанії в Севільї. Про це повідомляє «Главком».

На 28-й хвилині Педрі, скориставшись пасом Ламіна Ямаля, забив ударом з-за меж штрафного майданчику та вивів «Барселону» вперед.

На 70-й хвилині Кіліан Мбаппе зрівняв рахунок прямим ударом зі штрафного. На 77-й «Реал» вийшов уперед: Орельєн Тчуамені забив головою після подачі кутового. Однак, на 84-й Ферран Торрес зрівняв рахунок.

На 96-й хвилині арбітр Рікардо де Бургос Бенгоечеа призначив пенальті у ворота «Реала» за падіння Рафіньї у штрафному майданчику. Після консультації з ВАР суддя все ж скасував своє рішення.

Матч перейшов до екстра-таймів. На 116-й хвилині Жуль Кунде забив переможний гол ударом з-за меж штрафного майданчику та приніс «Барселоні» Кубок Іспанії.

Кубок Іспанії. Фінал

«Барселона» – «Реал» – 3:2

Голи: Педрі, 28, Торрес, 84, Кунде, 116 – Мбаппе, 70, Тчуамені, 77

Нагадаємо, 16 квітня визначилися всі півфіналісти Ліги чемпіонів.

«Реал» Мадрид – «Арсенал» 1:2 (1:5 за сумою двох матчів)

«Реал» Мадрид не зміг подолати «Арсенал» у матчі-відповіді на «Сантьяго Бернабеу», поступившись з рахунком 1:2. Після поразки 0:3 в першій грі, мадридці спробували створити камбек, однак тактична майстерність «Арсенала» виявилася на висоті.

Арсенал перший гол забив саме зусиллями Букаю Саки, який вразив ворота в першому таймі. Вінісіус Жуніор зміг зрівняти рахунок для «Реала», але вже в кінці матчу Габріель Мартінеллі забив другий гол, що вивело «Арсенал» до півфіналу.

Загальний рахунок двоматчевого протистояння – 5:1 на користь лондонців. Це перший вихід «Арсенала» до півфіналу Ліги чемпіонів з 2009 року.

«Інтер» Мілан – «Баварія» Мюнхен 2:2 (4:3 за сумою двох матчів)

«Інтер» Мілан зіграв внічию з «Баварією» 2:2 у матчі-відповіді, і це дало італійцям загальну перемогу з рахунком 4:3 за сумою двох матчів. У першій грі «Інтер» здобув мінімальну перемогу 2:1, що створило невелику перевагу перед домашнім матчем.

1/2 фіналу Ліги чемпіонів

«Арсенал» – «Парі Сен-Жермен»

«Інтер» Мілан – «Барселона»

Перші матчі півфіналу відбудуться 29 і 30 квітня 2025 року, а матчі-відповіді – 6 і 7 травня 2025 року. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня 2025 року на «Альянц Арені» в Мюнхені.