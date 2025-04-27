Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Драма у Севільї. «Барселона» та «Реал» влаштували гольову феєрію у фіналі Кубка Іспанії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Драма у Севільї. «Барселона» та «Реал» влаштували гольову феєрію у фіналі Кубка Іспанії
«Барселона» з рахунком 3:2 обіграла «Реал» у фіналі Кубка Іспанії
фото: Reuters

Переможець турніру визначився лише в додатковий час

«Барселона» з рахунком 3:2 обіграла «Реал» у фіналі Кубка Іспанії в Севільї. Про це повідомляє «Главком».

На 28-й хвилині Педрі, скориставшись пасом Ламіна Ямаля, забив ударом з-за меж штрафного майданчику та вивів «Барселону» вперед.

На 70-й  хвилині Кіліан Мбаппе зрівняв рахунок прямим ударом зі штрафного. На 77-й «Реал» вийшов уперед: Орельєн Тчуамені забив головою після подачі кутового. Однак, на 84-й Ферран Торрес зрівняв рахунок.

На 96-й хвилині арбітр Рікардо де Бургос Бенгоечеа призначив пенальті у ворота «Реала» за падіння Рафіньї у штрафному майданчику. Після консультації з ВАР суддя все ж скасував своє рішення.

Матч перейшов до екстра-таймів. На 116-й хвилині Жуль Кунде забив переможний гол ударом з-за меж штрафного майданчику та приніс «Барселоні» Кубок Іспанії.

Кубок Іспанії. Фінал

«Барселона» – «Реал» – 3:2

Голи: Педрі, 28, Торрес, 84, Кунде, 116 – Мбаппе, 70, Тчуамені, 77

Нагадаємо, 16 квітня визначилися всі півфіналісти Ліги чемпіонів.

«Реал» Мадрид – «Арсенал» 1:2 (1:5 за сумою двох матчів)

«Реал» Мадрид не зміг подолати «Арсенал» у матчі-відповіді на «Сантьяго Бернабеу», поступившись з рахунком 1:2. Після поразки 0:3 в першій грі, мадридці спробували створити камбек, однак тактична майстерність «Арсенала» виявилася на висоті.

Арсенал перший гол забив саме зусиллями Букаю Саки, який вразив ворота в першому таймі. Вінісіус Жуніор зміг зрівняти рахунок для «Реала», але вже в кінці матчу Габріель Мартінеллі забив другий гол, що вивело «Арсенал» до півфіналу.

Загальний рахунок двоматчевого протистояння – 5:1 на користь лондонців. Це перший вихід «Арсенала» до півфіналу Ліги чемпіонів з 2009 року.

«Інтер» Мілан – «Баварія» Мюнхен 2:2 (4:3 за сумою двох матчів)

«Інтер» Мілан зіграв внічию з «Баварією» 2:2 у матчі-відповіді, і це дало італійцям загальну перемогу з рахунком 4:3 за сумою двох матчів. У першій грі «Інтер» здобув мінімальну перемогу 2:1, що створило невелику перевагу перед домашнім матчем.

1/2 фіналу Ліги чемпіонів

  • «Арсенал» – «Парі Сен-Жермен»
  • «Інтер» Мілан – «Барселона»

Перші матчі півфіналу відбудуться 29 і 30 квітня 2025 року, а матчі-відповіді – 6 і 7 травня 2025 року. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня 2025 року на «Альянц Арені» в Мюнхені.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) ФК Барселона

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Якобс: «Ювентус» веде переговори з «Шахтарем» щодо переходу Судакова
Італійський гранд зробив пропозицію «Шахтарю» щодо Судакова – ЗМІ
24 квiтня, 12:59
Папа Римський помер у понеділок на 89-му році життя.
Матчі чемпіонату Польщі з футболу почнуться з хвилини мовчання на честь Папи Римського
21 квiтня, 14:11
«Реал» поступився «Арсеналу» в Лізі чемпіонів
Після невдалого сезону «Реал» збирається попрощатися з кількома гравцями, – ЗМІ
18 квiтня, 19:59
Попову дісталося від Мілевського
«П'яний давав інтерв'ю?». Мілевський жорстко розкритикував колишнього одноклубника
18 квiтня, 19:24
Яблонський у 2025 році підписав контракт з Міноборони РФ
Ліквідація ЗСУ ексгравця молодіжної збірної України з футзалу: стали відомі деталі
17 квiтня, 09:09
Семенов виступав за МФК «Родина»
Смерть за комп'ютером: у Росії пішов з життя 16-річний футболіст
14 квiтня, 20:50
Алієву одягли кайданки
У Києві затримано відомого футболіста
12 квiтня, 17:59
Тотті прилетів до Москви і стане спеціальним гостем заходу, який організовує один з російських букмекерів
Легендарний Тотті заявив, що «з великим задоволення приїхав до Росії»
8 квiтня, 10:38
В УАФ вже мають обриси нового формату другого за рангом турніру країни
На Кубок України з футболу чекають революційні нововведення, – джерело
4 квiтня, 12:11

Новини

Драма у Севільї. «Барселона» та «Реал» влаштували гольову феєрію у фіналі Кубка Іспанії
Драма у Севільї. «Барселона» та «Реал» влаштували гольову феєрію у фіналі Кубка Іспанії
Тренер з РФ заявив, що матір фігуристки обіцяла йому інтим, якщо він навчить її складному елементу
Тренер з РФ заявив, що матір фігуристки обіцяла йому інтим, якщо він навчить її складному елементу
Легендарний фанат «Динамо» третій рік поспіль зустрічає день народження у полоні
Легендарний фанат «Динамо» третій рік поспіль зустрічає день народження у полоні
Чотириразовий олімпійський чемпіон заявив, що хоче «зробити Хіросіму» з частини України
Чотириразовий олімпійський чемпіон заявив, що хоче «зробити Хіросіму» з частини України
Фанати «Барселони» бажали смерті Вінісіусу перед фіналом Кубка Іспанії
Фанати «Барселони» бажали смерті Вінісіусу перед фіналом Кубка Іспанії
Україна вийшла на Євро з футзалу, але може бойкотувати турнір через Білорусь: деталі
Україна вийшла на Євро з футзалу, але може бойкотувати турнір через Білорусь: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
208K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 квітня: ситуація на фронті
106K
Британський телеканал видав несподіваний аналіз фото зустрічі Зеленського і Трампа в Римі
75K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 квітня 2025
70K
Китайські полонені назвали несподівану перевагу української армії над російською
68K
Площа Святого Петра зустріла Зеленського оплесками (відео)
63K
Кремль заявив, що Путін готовий до переговорів з Україною

Новини

27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
26 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:01
25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 квiтня, 00:01
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 квiтня, 00:01
РФ атакувала автобус в Марганці. У Лондоні пройшла зустріч коаліції охочих. Головне за 23 квітня
23 квiтня, 21:10
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
23 квiтня, 15:55

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua