Норвезький клуб подарував ягня найкращому гравцю матчу

Тварина повернеться на ферму, де пастиметься кілька місяців. Крюгер отримає м'ясо восени

Гравець норвезького «Брюне» Аксель Крюгер був визнаний найкращим гравцем матчу та отримав за це ягня. Про це повідомляє «Главком».

«Брюне» обіграв «Хаугесунн» з рахунком 3:1 у 3-му турі чемпіонату Норвегії. Це перша перемога команди після підвищення у класі.

Найкращим гравцем «Брюне» в цьому матчі був визнаний захисник Аксель Крюгер, який реалізував пенальті на 4-й хвилині. Як приз він отримав великоднє ягня.

Тварина тимчасово повернеться на ферму, де пастиметься кілька місяців. Крюгер отримає м'ясо восени.

Нагадаємо, кіпер «Брюне» Ян де Бур був визнаний найкращим гравцем матчу чемпіонату Норвегії проти «Буде-Глімта» і отримав доволі незвичайний приз від спонсора своєї команди.

Зустріч першого туру відбулася в неділю, 30 березня, і завершилася з рахунком 1:0 на користь «Буде-Глімта».

Як нагороду де Буру, який відбив пенальті та зробив ще три сейви, вручили чотири десятки яєць.

Варто зазначити, що такий незвичний приз де Бур отримав від спонсора «Брюне» – компанії Steinsland & Co, яка спеціалізується на постачанні яєць і курчат.

Як повідомлялося, гравець «Брюне» Хайне Осен Ларсен був визнаний найкращим гравцем матчу та отримав за це 23-кілограмову тушу свині.

У неділю, 13 квітня, «Брюне» на виїзді обіграв «Вархауг» із 4-го норвезького дивізіону у Кубку країни (4:0).

Ларсен відзначився хет-триком і був визнаний найкращим гравцем матчу. В нагороду за це він отримав 23-кілограмову тушу свині.