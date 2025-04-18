Визначилися всі півфіналісти Ліги конференцій

Матчі 1/2 фіналу Ліги конференцій відбудуться 1 та 8 травня

У Лізі конференцій відбулися матчі-відповіді 1/4 фіналу та визначилися півфіналісти турніру. Про це повідомляє «Главком».

Шведський «Юргорден» досяг історичного успіху, вперше за 38 років пробившись до півфіналу єврокубків. У драматичному матчі проти віденського «Рапіда» команда перевела гру в овертайм, де двічі вразила ворота суперника та здобула впевнену перемогу – 4:1.

Італійська «Фіорентина» втретє поспіль зіграє у півфіналі Ліги конференцій. Після мінімальної перемоги над «Цельє» у першому матчі, «фіалки» зіграли внічию 2:2 у матчі-відповіді, що забезпечило їм прохід далі.

Лондонський «Челсі» здолав «Легію» за сумою двох матчів. Незважаючи на домашню поразку 1:2, команда Енцо Марески забезпечила собі півфінал завдяки перемозі в першій грі – загальний рахунок 4:2.

Іспанський «Бетіс» також став півфіналістом Ліги конференцій. Після впевненої перемоги 2:0 над «Ягеллонією» у першому матчі, нічия 1:1 у повторному поєдинку дозволила їм пройти далі.

1/4 фіналу Ліга конференцій

«Челсі» (Англія) – «Легія» (Польща) 1:2 (за сумою двох матчів 4:2)

«Ягеллонія» (Польща) — «Бетіс» (Іспанія) 1:1 (за сумою двох матчів 1:3)

«Фіорентина» (Італія) – «Цельє» (Словенія) – 2:2 (за сумою двох матчів 4:3)

«Рапід» (Австрія) – «Юргорден» (Швеція) 1:4 (дод. час) (За сумою двох матчів 2:4)

Також вже відомі півфінальні пари турніру.

1/2 фіналу Ліга конференцій

«Бетіс» (Іспанія) – «Фіорентина» (Італія)

«Челсі» (Англія) – «Юргорден» (Швеція)

Матчі 1/2 фіналу Ліги конференцій відбудуться 1 та 8 травня. Фінал турніру буде зіграний 28 травня у Вроцлаві (Польща).

Нагадаємо, 16 квітня визначили всі півфіналісти Ліги чемпіонів.

«Реал» Мадрид – «Арсенал» 1:2 (1:5 за сумою двох матчів)

«Реал» Мадрид не зміг подолати «Арсенал» у матчі-відповіді на «Сантьяго Бернабеу», поступившись з рахунком 1:2. Після поразки 0:3 в першій грі, мадридці спробували створити камбек, однак тактична майстерність «Арсенала» виявилася на висоті.

Арсенал перший гол забив саме зусиллями Букаю Саки, який вразив ворота в першому таймі. Вінісіус Жуніор зміг зрівняти рахунок для «Реала», але вже в кінці матчу Габріель Мартінеллі забив другий гол, що вивело «Арсенал» до півфіналу.

Загальний рахунок двоматчевого протистояння – 5:1 на користь лондонців. Це перший вихід «Арсенала» до півфіналу Ліги чемпіонів з 2009 року.

«Інтер» Мілан – «Баварія» Мюнхен 2:2 (4:3 за сумою двох матчів)

«Інтер» Мілан зіграв внічию з «Баварією» 2:2 у матчі-відповіді, і це дало італійцям загальну перемогу з рахунком 4:3 за сумою двох матчів. У першій грі «Інтер» здобув мінімальну перемогу 2:1, що створило невелику перевагу перед домашнім матчем.

1/2 фіналу Ліги чемпіонів

«Арсенал» – «Парі Сен-Жермен»

«Інтер» Мілан – «Барселона»

Перші матчі півфіналу відбудуться 29 і 30 квітня 2025 року, а матчі-відповіді – 6 і 7 травня 2025 року. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня 2025 року на «Альянц Арені» в Мюнхені.