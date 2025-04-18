Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Визначилися всі півфіналісти Ліги конференцій

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Визначилися всі півфіналісти Ліги конференцій
Фінал турніру буде зіграний 28 травня у Вроцлаві (Польща)
фото: Reuters

Матчі 1/2 фіналу Ліги конференцій відбудуться 1 та 8 травня

У Лізі конференцій відбулися матчі-відповіді 1/4 фіналу та визначилися півфіналісти турніру. Про це повідомляє «Главком».

Шведський «Юргорден» досяг історичного успіху, вперше за 38 років пробившись до півфіналу єврокубків. У драматичному матчі проти віденського «Рапіда» команда перевела гру в овертайм, де двічі вразила ворота суперника та здобула впевнену перемогу – 4:1.

Італійська «Фіорентина» втретє поспіль зіграє у півфіналі Ліги конференцій. Після мінімальної перемоги над «Цельє» у першому матчі, «фіалки» зіграли внічию 2:2 у матчі-відповіді, що забезпечило їм прохід далі.

Лондонський «Челсі» здолав «Легію» за сумою двох матчів. Незважаючи на домашню поразку 1:2, команда Енцо Марески забезпечила собі півфінал завдяки перемозі в першій грі – загальний рахунок 4:2.

Іспанський «Бетіс» також став півфіналістом Ліги конференцій. Після впевненої перемоги 2:0 над «Ягеллонією» у першому матчі, нічия 1:1 у повторному поєдинку дозволила їм пройти далі.

1/4 фіналу Ліга конференцій 

  • «Челсі» (Англія) – «Легія» (Польща) 1:2 (за сумою двох матчів 4:2)
  • «Ягеллонія» (Польща) — «Бетіс» (Іспанія) 1:1 (за сумою двох матчів 1:3)
  • «Фіорентина» (Італія) – «Цельє» (Словенія) – 2:2 (за сумою двох матчів 4:3)
  • «Рапід» (Австрія) – «Юргорден» (Швеція) 1:4 (дод. час) (За сумою двох матчів 2:4)

Також вже відомі півфінальні пари турніру.

1/2 фіналу Ліга конференцій 

  • «Бетіс» (Іспанія) – «Фіорентина» (Італія)
  • «Челсі» (Англія) – «Юргорден» (Швеція)

Матчі 1/2 фіналу Ліги конференцій відбудуться 1 та 8 травня. Фінал турніру буде зіграний 28 травня у Вроцлаві (Польща).

Нагадаємо, 16 квітня визначили всі півфіналісти Ліги чемпіонів.

«Реал» Мадрид – «Арсенал» 1:2 (1:5 за сумою двох матчів)

«Реал» Мадрид не зміг подолати «Арсенал» у матчі-відповіді на «Сантьяго Бернабеу», поступившись з рахунком 1:2. Після поразки 0:3 в першій грі, мадридці спробували створити камбек, однак тактична майстерність «Арсенала» виявилася на висоті.

Арсенал перший гол забив саме зусиллями Букаю Саки, який вразив ворота в першому таймі. Вінісіус Жуніор зміг зрівняти рахунок для «Реала», але вже в кінці матчу Габріель Мартінеллі забив другий гол, що вивело «Арсенал» до півфіналу.

Загальний рахунок двоматчевого протистояння – 5:1 на користь лондонців. Це перший вихід «Арсенала» до півфіналу Ліги чемпіонів з 2009 року.

«Інтер» Мілан – «Баварія» Мюнхен 2:2 (4:3 за сумою двох матчів)

«Інтер» Мілан зіграв внічию з «Баварією» 2:2 у матчі-відповіді, і це дало італійцям загальну перемогу з рахунком 4:3 за сумою двох матчів. У першій грі «Інтер» здобув мінімальну перемогу 2:1, що створило невелику перевагу перед домашнім матчем.

1/2 фіналу Ліги чемпіонів

  • «Арсенал» – «Парі Сен-Жермен»
  • «Інтер» Мілан – «Барселона»

Перші матчі півфіналу відбудуться 29 і 30 квітня 2025 року, а матчі-відповіді – 6 і 7 травня 2025 року. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня 2025 року на «Альянц Арені» в Мюнхені.

Теги: Ліга конференцій ФК Челсі НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ресторан INCH був відкритий у 2024 році Олександром Зінченком і його дружиною Владою Седан
Мілевський відвідав ресторан Зінченка у Києві (відео)
Вчора, 12:16
Кіт Степан підсилив донецький клуб?
Кіт Степан став новим «гравцем» «Шахтаря»: деталі
8 квiтня, 20:16
Цього сезону бельгієць забив чотири голи і віддав сім асистів у 30 матчах у складі «Манчестер Сіті»
У Мессі може з'явитися новий зірковий одноклубник
8 квiтня, 10:57
«Шахтар» є чинним володарем Кубка України
«Шахтар» вийшов до півфіналу Кубка України
2 квiтня, 16:52
Бруніньо закохав у себе вболівальників
Гравець «Карпат» побив 26-річний рекорд чемпіонатів України
31 березня, 19:59
Петряк зазначив, що «Шахтар» виконує переді ним всі контрактні обов’язки
«Тату, де наші йогурти?». Гравець «Шахтаря» пояснив, чому залишається у клубі
30 березня, 15:39
Відбір в європейській зоні триватиме з березня 2025-го до березня 2026 року
Кваліфікації чемпіонату світу з футболу: визначився третій суперник України
24 березня, 10:28
У 2018 році Роналду зробив Джорджині пропозицію, але весілля вони досі не зіграли
Роналду назвав умову, за якої він одружиться з Джорджиною
22 березня, 18:36
Захисники України ліквідували окупанта Макаричева 10 березня 2025 року
ЗСУ ліквідували російського футболіста та дитячого тренера
20 березня, 17:34

Новини

Кондратюк став срібним призером чемпіонату Європи з важкої атлетики
Кондратюк став срібним призером чемпіонату Європи з важкої атлетики
Визначилися всі півфіналісти Ліги конференцій
Визначилися всі півфіналісти Ліги конференцій
Українська тенісистка подала до суду на WTA: стали відомі деталі позову
Українська тенісистка подала до суду на WTA: стали відомі деталі позову
Історичний камбек. «Манчестер Юнайтед» у фантастичній грі здобув путівку до півфіналу Ліги Європи
Історичний камбек. «Манчестер Юнайтед» у фантастичній грі здобув путівку до півфіналу Ліги Європи
Згадав про темношкірих гравців. Мер іспанського міста різко відреагував на поразку «Реала»
Згадав про темношкірих гравців. Мер іспанського міста різко відреагував на поразку «Реала»
Гравець збірної України з футзалу став найкращим бомбардиром відбору до Євро-2026
Гравець збірної України з футзалу став найкращим бомбардиром відбору до Євро-2026

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
204K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 квітня 2025
44K
Страсна п’ятниця: прикмети, традиції й суворі заборони
21K
У кого в Україні зарплата понад 1 млн грн щомісяця? Список найзаможніших керівників державних підприємств
15K
Соратник Тимошенко запитав у штучного інтелекту, коли українці жили найкраще
15K
Що має бути у великодньому кошику: повний список продуктів

Новини

США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
Сьогодні, 03:49
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:44
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
Вчора, 15:33
В Україні повітряна тривога тривала 21 хвилину
Вчора, 14:04
Російське місто Шуя під атакою дронів
Вчора, 04:18
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
16 квiтня, 14:09

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua