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Чепурний здобув дві нагороди етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Чепурний здобув дві нагороди етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики
За результатами виступів у фіналах Назар Чепурний двічі підіймався на подіум

Українець став третім у вільних вправах (13,866 бала) та здобув «срібло» в опорному стрибку (14,166 бала)

Українець Назар Чепурний став дворазовим призером етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Упродовж 25-28 квітня в єгипетському Каїрі проходив черговий етап Кубка світу зі спортивної гімнастики. За результатами виступів у фіналах Назар Чепурний двічі підіймався на подіум.

Українець став третім у вільних вправах (13,866 бала) та здобув «срібло» в опорному стрибку (14,166 бала). Для Назара це 14-а та 15-а нагороди відповідно на Кубку світу.

Нагадаємо, практично всім російським бодібілдерам, які входять до складу національної збірної, не вдалося отримати іспанські візи, необхідні для участі у чемпіонаті Європи.

Згідно з інформацією, наданою Федерацією бодібілдингу Росії, країна-агресор збиралася направити на чемпіонат Європи, який пройде на початку травня в Санта-Сусанні, делегацію із двохсот осіб.

Однак іспанське посольство відхилило більшу частину заявок на отримання віз від спортсменів. При цьому відмови були отримані, незважаючи на наявність офіційного запрошення від Міжнародної федерації бодібілдингу (IFBB) та листів підтримки від глави міста, де проходитиме змагання, а також від Міністерства закордонних справ Російської Федерації.

Європейська першість з бодібілдингу та фітнесу має відбутися з 30 квітня по 5 травня.

Як повідомлялося, українські шпажистки стали чемпіонками світу з фехтування на шпагах серед юніорок.

Анна Максименко, Емілі Конрад, Аліна Дмитрук і Валерія Білоус-Гріджак перемогли у фіналі китайську команду з рахунком 45:34.

Протягом майже всього бою перевага коливалася в обидва боки, але вирішальною стала остання третина матчу: спершу Валерія Білоус-Гріджак виграла свій бій з рахунком 8-7. Потім Аліна Дмитрук подвоїла перевагу нашої команди до 4 уколів завдяки перемозі 3-1. Анна Максименко не лишила жодних шансів своїй суперниці на заключному етапі, розгромивши її 15-8.

Завдяки цій перемозі Україна опинилася в топ-5 медального заліку. Маючи 1 золото, 1 срібло та 1 бронзу, наша країна поступилася лише США, Італії, Єгипту та Канаді.

Теги: Назар Чепурний спортивна гімнастика

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