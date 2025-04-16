Тренер чоловічої збірної України зі спортивної гімнастики розповів про проблеми зі складом

Назар Чепурний – один з двох гімнастів зі складу Олімпіади-2024, які залишилися у команді на 2025 рік

Україна залишилася з двома гімнастами зі складу Олімпіади-2024

Тренер чоловічої збірної України зі спортивної гімнастики Геннадій Сартинський розповів «Суспільне Спорт» про ситуацію зі складом у команді за місяць перед початком чемпіонату Європи. Про це повідомляє «Главком».

Збірна України зі спортивної гімнастики розпочала сезон на міжнародних турнірах. Українці взяли участь у перших двох етапах Кубка світу, що пройшли у Коттбусі та Баку.

Єдиним гімнастом, що здобував медалі на стартових етапах Кубка світу, став Назар Чепурний – один з п'яти представників збірної України, що змагалися на Олімпійських іграх-2024. Тоді як загалом у команді лишилися лише два гімнасти зі складу на Париж-2024 – Олег Верняєв поки що не розпочав сезон на міжнародному рівні.

Що сталося зі складом чоловічої збірної України зі спортивної гімнастики після Олімпіади-2024

Склад команди вже залишили два гімнасти: Ілля Ковтун та Ігор Радівілов. Радівілов оголосив про завершення кар'єри, а наприкінці 2024 року отримав посаду тренера жіночої збірної України зі спортивної гімнастики. А ось Ковтун почав процес зміни спортивного громадянства – переходить до складу збірної Хорватії.

«У нас троє пішли з олімпійської команди – лишилися лише Верняєв і Чепурний. В Олега зараз такий стан, що була травма, потім перехворів важко. І лише зараз ми починаємо щось робити», – заявив Сартинський.

Ще однією втратою у складі України, про яку говорить Сартинський, є Радомир Стельмах, останній учасник олімпійського складу Ігор у Парижі. Як і Ковтун, Стельмах був відсутній у проєкті наказу Мінмолодіспорту на 2025 рік, і хоча віцепрезидентка Федерації спортивної гімнастики України Стелла Захарова запевняла, що він залишиться у складі збірної, тренер не мав з ним контакту.

«Радомир Стельмах? Ні, [не закінчив кар'єру], він лише починає. Наскільки я розумію, він тренується десь у Німеччині. Я поки нічого не чув. Зараз буде чемпіонат Європи. Якщо хтось щось хоче, то раніше ми зв'язувалися, робили збори спільні з тренером. Його [Стельмаха] тренера зараз немає. Я думаю, він тренується в Німеччині», – сказав Сартинський.

Хто з українських гімнастів увійде в «нову команду» на найближчі великі турніри

Втрата Іллі Ковтуна позбавила чоловічу збірну України одного з двох лідерів у багатоборстві. У минулі роки Ковтун разом з Олегом Верняєвим змагався майже на всіх снарядах у складі збірної України як в командному, так і особистому багатоборствах, і навіть здобував медалі чемпіонатів світу та Європи.

У 2025 році місце Ковтуна позицію багатоборця в збірній Україні може зайняти Назар Чепурний. До сезону-2025 гімнаст демонстрував високі результати переважно в опорному стрибку – на всіх інших снарядах здобув лише чотири нагороди рівня Кубка світу/Кубка світового виклику за попередні чотири роки.

У 2025 році Чепурний здобув чотири медалі на стартових двох етапах Кубка світу: дві в опорному стрибку («золото» та «срібло»), також ще двічі підіймався на подіум у вільних вправах та паралельних брусах. Він – єдиний український гімнаст, який виборював нагороди рівня Кубка світу у новому сезоні.

Серед потенційних зірок збірної України на майбутні роки тренер відзначив 14-річного Володимира Головіна, який на початку квітня виборов шість золотих медалей на Гімназіаді. Втім, за словами Сартинського, інтегрувати його до основної команди збірна України зможе не раніше 2028 року.

«Це наша «зірочка», яку ми бережемо. Він був зараз на Гімназіаді та виграв шість золотих медалей із семи. Ось на кого ми маємо працювати, федерація має все робити і допомагати. Мені казали свого часу дорослі тренери: допомагати треба дітям, які можуть щось зробити, а не всім. Якщо хлопець показує результати, туди ми маємо спрямовувати усі сили, фінанси та поїздки», – сказав Сартинський.

Які завдання бачить тренер збірної України на найближчі два роки

На сезон-2025 Сартинський бачить головним завданням створення команди, яка б вже демонструвала результати у 2026 році. Саме у наступному році розпочинається відбірковий цикл на Олімпійські ігри у Лос-Анджелесі.

«Гарну команду ми зараз робити не будемо. Цього року ще не має відбіркових на Олімпіаду змагань. Ми за цей рік повинні створити команду, щоб її підготувати на наступний рік і там вже показувати результат. Бо так це не робиться, з молодих хлопців».

Перший великий старт сезону збірна України проведе у травні – чемпіонат Європи. Тренер поки що не знає, хто потрапить до складу чоловічої команди, звернувши увагу на те, що наразі у розпорядженні має недостатню кількість досвідчених спортсменів, тоді як молоді гімнасти регулярно виїжджають за кордон ще перед тим, як досягнуть повноліття.

Нагадаємо, Ковтун у інтерв'ю хорватським ЗМІ прокоментував своє рішення виступати під прапором Хорватії та поскаржився на українців.

«Не лише війна в Україні вплинула на моє рішення. Було багато ситуацій, через які я вирішив змінити громадянство. Я відчуваю моральний обов’язок перед людьми в Осієку. Тут мене прийняли. Коли я виграв олімпійську медаль, я відчув, що люди тут раділи більше, ніж в Україні», – розповів Ковтун.

Він також підтвердив, що не був в Україні після початку повномасштабного вторгнення.