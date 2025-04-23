Іспанія відмовила у візах російським бодібілдерам перед чемпіонатом Європи

Європейська першість з бодібілдингу та фітнесу має відбутися з 30 квітня по 5 травня

Практично всім російським бодібілдерам, які входять до складу національної збірної, не вдалося отримати іспанські візи, необхідні для участі у чемпіонаті Європи. Про це повідомляє «Главком».

Згідно з інформацією, наданою Федерацією бодібілдингу Росії, країна-агресор збиралася направити на чемпіонат Європи, який пройде на початку травня в Санта-Сусанні, делегацію із двохсот осіб.

Однак іспанське посольство відхилило більшу частину заявок на отримання віз від спортсменів. При цьому відмови були отримані, незважаючи на наявність офіційного запрошення від Міжнародної федерації бодібілдингу (IFBB) та листів підтримки від глави міста, де проходитиме змагання, а також від Міністерства закордонних справ Російської Федерації.

Європейська першість з бодібілдингу та фітнесу має відбутися з 30 квітня по 5 травня.

Нагадаємо, сили оборони ліквідували російського окупанта – боксера Мергена Будаєва.

Мерген Будаєв народився 24 квітня 1986 року. Вже у дитинстві почав займатися боксом.

Він ставав дворазовим переможцем першості Бурятії з боксу серед юніорів, дворазовим призером всеросійських турнірів з боксу в Іркутську та Улан-Уде.

У 2005 році Будаєв виконав норматив кандидата у майстри спорту РФ з боксу.

Будаєв з перших днів російської повномасштабної агресії воював проти України. Зокрема, брав участь у бойових діях у Гостомелі, Ірпіні та Бучі.

Російські пропагандистські ресурси стверджують, що Будаєв чотири рази отримував поранення, з них два рази – тяжкі, але все одно повертався на війну.

Окупант мав позивний «Тунгус». Захисники України ліквідували гвардії-сержанта старшого розвідника-снайпера Будаєва у лютому 2025 року на Донеччині.

Прощання з ліквідованим окупантом має відбутися 25 квітня. У нього лишилася донька.