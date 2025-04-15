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Вболівальники «вибачилися» перед Ковтуном за недостатню підтримку на Олімпіаді

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Вболівальники «вибачилися» перед Ковтуном за недостатню підтримку на Олімпіаді
Ковтун не був в Україні після початку повномасштабного вторгнення

«Приносимо офіційні вибачення Іллі, що ми, під ракетними обстрілами та дронами, не дуже сильно раділи його нагороді»

Вболівальники потролили гімнаста Іллю Ковтуна, який у інтерв'ю хорватським ЗМІ скаржився на українців, які, на його думку, не дуже сильно раділи його олімпійській нагороді. Про це повідомляє «Главком».

«Приносимо офіційні вибачення Іллі, що ми, під ракетними обстрілами та дронами, не дуже сильно раділи його нагороді», – йдеться у дописі спільноти вболівальників Base of Ukrainian Sports.

Допис з саркастичним зверненням до Ковтуна у соцмережі Х вже набрав близько 150 тисяч переглядів. У коментарях до допису вболівальники, у тому числі в образливій формі, переважно засуджують вчинок Ковтуна та його тренерки Ірини Горбачевої.

Нагадаємо, Ковтун у інтерв'ю хорватським ЗМІ прокоментував своє рішення виступати під прапором Хорватії та поскаржився на українців.

«Не лише війна в Україні вплинула на моє рішення. Було багато ситуацій, через які я вирішив змінити громадянство. Я відчуваю моральний обов’язок перед людьми в Осієку. Тут мене прийняли. Коли я виграв олімпійську медаль, я відчув, що люди тут раділи більше, ніж в Україні», – розповів Ковтун.

Він також підтвердив, що не був в Україні після початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, скелетоніст Владислав Гераскевич в інтерв'ю «Главкому» висловив свою думку щодо факту зміни громадянства гімнастом Іллею Ковтуном та його тренеркою Іриною Горбачевою. 

Зокрема, спортсмен заявив, що гімнаст та його тренерка отримували суттєву підтримку з державного бюджету.

«Відкидають свою Батьківщину повністю під час війни. Бо держава буцімто не забезпечила їх тим, на що вони (Ковтун і Горбачева – «Главком») заслуговують. Хоча вони отримали настільки багато грошей, що про таке фінансування на одного спортсмена можна тільки мріяти. І для мене це загалом дико, тому я так реагую. І моя думка не змінюється: це ганебний вчинок, і я знаю, що багато людей розділяють цю думку зі мною», – заявив Гераскевич.

Ковтун, який три роки живе та тренується в Осієку, подав документи на громадянство Хорватії

Зазначається, що його тренерка Ірина Горбачова (Надюк) також подала документи на отримання громадянства. Хорватська федерація гімнастики миттєво відреагувала і дала зелене світло.

Як повідомлялося, Ковтун здобув срібло Олімпіади у Парижі у вправах на паралельних брусах. Ілля Ковтун також мав у своєму активі два четвертих місця. Спочатку Ковтун посів четверте місце у фіналі особистого багатоборства. Про його виступ висловилася і колишня гімнастка Лілія Подкопаєва, зазначивши про те, що українця засудили

Вдруге Ковтун був за крок від нагороди у вільних вправах.

Ілля Ковтун також є володарем «бронзи» та «срібла» чемпіонатів світу в багатоборстві. У Парижі він здобув свою першу олімпійську нагороду у кар'єрі. Крім того, Ковтун у 2021 році представляв Україну на Олімпіаді в Токіо.

Як повідомляв «Главком», гімнаст Ілля Ковтун та його тренерка Ірина Горбачева отримали близько 8.5 млн грн з державного бюджету України у 2023-2024 роках.

Зазначається, що в зазначену вище суму входять лише виплати, які гімнаст та його тренерка отримали за здобуті призові місця на міжнародних змаганнях. 

«Сюди (8.5 млн гривень – ред.) не входять їхні зарплати, стипендії і т.д. Також в цю суму не враховані можливі виплати з місцевих бюджетів, спортивних товариств і т.д. Ілля Ковтун, наприклад, донедавна був спортсменом ЦСК Збройних сил України», – йдеться у дописі Base of Ukrainian Sports.

Теги: громадянство спортивна гімнастика Ірина Надюк Ілля Ковтун

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