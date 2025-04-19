Чепурний здобув дві нагороди етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики

У цьому сезоні Чепурний здобув шість нагород Кубку світу

Назар Чепурний здобув «золото» у вправах на паралельних брусах

Назар Чепурний став дворазовим призером етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Упродовж 16-19 квітня у Досі (Катар) проходив передостанній етап Кубка світу зі спортивної гімнастики у 2025 році. За підсумками змагань українська медальна скарбничка поповнилася двома нагородами.

Назар Чепурний здобув «золото» у вправах на паралельних брусах (14,166 бала) та став срібним призером в опорному стрибку (14,383 бала). Від золотої медалі в опорному стрибку, володарем якої став дворазовий призер Олімпійських ігор у цій дисципліні – представник Вірменії Артур Давтян, українця відділили 0,066 бала.

Для Назара це п'ята та шоста нагороди відповідно на Кубку світу у цьому змагальному сезоні.

Нагадаємо, Чепурний репостнув до себе у TikTok відео, в якому висміюється інший гімнаст Ілля Ковтун.

Ковтун у інтерв'ю хорватським ЗМІ скаржився на українців, які, на його думку, не дуже сильно раділи його олімпійській нагороді.

У TikTok один з користувачів опублікував відео, в якому висміюється заява гімнаста. Саме це відео репостнув Назар Чепурний.

Нагадаємо, Ковтун у інтерв'ю хорватським ЗМІ прокоментував своє рішення виступати під прапором Хорватії та поскаржився на українців.

«Не лише війна в Україні вплинула на моє рішення. Було багато ситуацій, через які я вирішив змінити громадянство. Я відчуваю моральний обов’язок перед людьми в Осієку. Тут мене прийняли. Коли я виграв олімпійську медаль, я відчув, що люди тут раділи більше, ніж в Україні», – розповів Ковтун.

Він також підтвердив, що не був в Україні після початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, скелетоніст Владислав Гераскевич в інтерв'ю «Главкому» висловив свою думку щодо факту зміни громадянства гімнастом Іллею Ковтуном та його тренеркою Іриною Горбачевою.

Зокрема, спортсмен заявив, що гімнаст та його тренерка отримували суттєву підтримку з державного бюджету.

«Відкидають свою Батьківщину повністю під час війни. Бо держава буцімто не забезпечила їх тим, на що вони (Ковтун і Горбачева – «Главком») заслуговують. Хоча вони отримали настільки багато грошей, що про таке фінансування на одного спортсмена можна тільки мріяти. І для мене це загалом дико, тому я так реагую. І моя думка не змінюється: це ганебний вчинок, і я знаю, що багато людей розділяють цю думку зі мною», – заявив Гераскевич.