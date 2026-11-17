Федерація плавання Південної Африки зазнала значних фінансових втрат через конфлікт із дворазовою олімпійською чемпіонкою Татьяною Сміт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на GlobalSouthNews.

Бунт від Сміт

За інформацією Radio 2000, спортсменка протягом трьох-чотирьох років відмовлялася носити екіпірування офіційного спонсора федерації, віддаючи перевагу продукції Speedo.

Через порушення спонсорських домовленостей Swimming South Africa отримувала штрафи, які, за твердженням організації, сягнули мільйонів. Федерація також втратила частину фінансової підтримки від свого партнера. У Swimming South Africa наголошують, що всі плавці, які представляють країну, зобов'язані дотримуватися вимог щодо екіпірування, передбачених кодексом поведінки та угодами зі спортсменами.

Фінансові вимоги Сміт

Окремий конфлікт виник навколо призових грошей Сміт. Коли виплату за один із великих турнірів перерахували на рахунок федерації, там хотіли обговорити зі спортсменкою, як компенсувати фінансові втрати через штрафи. Однак, за версією Swimming SA, плавчиня не відповідала на звернення та не прийшла на зустріч. Попри це, федерація зрештою виплатила їй усю суму. Через десять місяців юристи Сміт надіслали листа з вимогою додатково сплатити відсотки за затримку коштів.

Спонсор екіпірування також передбачав бонуси для плавців за медалі на великих змаганнях: 10 тисяч євро за золото, 5 тисяч – за срібло та 3 тисячі – за бронзу. Однак отримати ці виплати могли лише спортсмени, які виступали в екіпіруванні партнера федерації. Сміт, за повідомленнями, на такі бонуси претендувати не могла.

У Swimming SA стверджують, що фінансові наслідки конфлікту обмежили можливості підтримувати збірну перед наступним Чемпіонатом світу. Саме цим пояснюють рішення попросити частину плавців самостійно сплатити по 55 тисяч за участь у турнірі наступного місяця.

Нагадаємо, що дворазова олімпійська чемпіонка з плавання Татьяна Сміт більше не представлятиме Південну Африку на міжнародних змаганнях.