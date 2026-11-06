Головна Спорт Ще більше про спорт
search button user button menu button

Юнацькі Олімпійські ігри 2026: анонс виступів українців 6 листопада

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Юнацькі Олімпійські ігри 2026: анонс виступів українців 6 листопада
Змагання за участі українців транслюватимуться на «Суспільне Спорт»

IV літні Юнацькі Олімпійські ігри 2026 року проходять у Сенегалі з 31 жовтня по 13 листопада 2026 року

Сьогодні, 6 листопада, у шостий змагальний день IV літніх Юнацьких Олімпійських ігор у Дакарі, представники національної збірної команди України будуть змагатися у двох видах спорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Баскетбол 3х3

  • 14:15: дівчата, груповий раунд, Україна – Єгипет
  • 18:25: дівчата, груповий раунд, Україна – Чехія

Плавання

  • 18:02: кваліфікація, 200 метрів батерфляєм, Таїсія Ларіонова

IV літні Юнацькі Олімпійські ігри 2026 року проходять у Сенегалі з 31 жовтня по 13 листопада 2026 року. Це перша в історії олімпійська подія, яка відбудеться на африканському континенті.

Нагадаємо, на Юнацьких Олімпійських іграх 2026 року Україна здобула першу нагороду.

Автором першого медального успіху став дзюдоїст Хазар Гейдаров, який виступає у ваговій категорії до 66 кг.

Український спортсмен розпочав свій турнірний шлях одразу зі стадії чвертьфіналу, де не залишив шансів представнику Сенегалу Матару Діопу. У напруженому півфінальному поєдинку Гейдаров упевнено здолав суперника з Угорщини Німрода Мілднера, що й гарантувало йому як мінімум срібну нагороду.

У вирішальній сутичці за золото Хазар переміг канадського дзюдоїста Анеса Маті.

Теги: плавання Юнацькі Олімпійські ігри баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лука Дончич зіграв ювілейний матч за «Лос-Анджелес Лейкерс»
Дончич увірвався в історію НБА і перевершив рідкісне досягнення Джордана
Вчора, 20:41
«Реал» Шульги поступився в овертаймі
Максим Шульга набрав дебютні очки у Євролізі
Вчора, 10:28
Максим Кличко вже має досвід гри у складі збірної України з баскетболу
Максим Кличко переможно дебютував у студентському баскетболі США
3 листопада, 10:22
Шульга зіграв 15 хвилин, за які набрав 14 очок
Максим Шульга зіграв найкращий матч у сезоні в складі «Реала»
2 листопада, 09:41
Сидоров відіграв 25 хвилин, набрав 3 очки, зібрав 1 підбір, віддав 4 передачі, зробив 3 перехоплення
Ілля Сидоров допоміг «Пярну» здобути перемогу в Кубку Європи ФІБА
23 жовтня, 10:33
Ковляр зіграв 22 хвилини, набрав 3 очки, зібрав 3 підбирання, віддав 6 передач
Олександр Ковляр зробив шість результативних передач у другому турі Єврокубка
15 жовтня, 12:24
Михайлюк за 19 хвилин набрав 7 очок, зробив 7 підбирань і 2 передачі
Михайлюк допоміг «Юті» здобути перемогу в передсезонному матчі НБА
13 жовтня, 10:12
Айнарс Багатскіс паралельно зі збірною України з цього сезону тренує і португальську «Бенфіку»
Тренер збірної України з баскетболу застряг в Амстердамі перед матчем свого клубу
9 жовтня, 15:26
Брекстон Лавінгс став новим гравцем «Волині»
«Волинь» підсилила склад американським баскетболістом
9 жовтня, 09:41

Ще більше про спорт

Юнацькі Олімпійські ігри 2026: анонс виступів українців 6 листопада
Юнацькі Олімпійські ігри 2026: анонс виступів українців 6 листопада
Дівоча збірна України з футзалу вийшла до півфіналу Юнацьких Олімпійських ігор
Дівоча збірна України з футзалу вийшла до півфіналу Юнацьких Олімпійських ігор
Путін поскаржився на спортивні федерації, які відмовляються допускати росіян до змагань
Путін поскаржився на спортивні федерації, які відмовляються допускати росіян до змагань
Юнацькі Олімпійські ігри 2026: анонс виступів українців 5 листопада
Юнацькі Олімпійські ігри 2026: анонс виступів українців 5 листопада
Гандбольна збірна України з ганебним антирекордом стартувала у відборі до Чемпіонату Європи
Гандбольна збірна України з ганебним антирекордом стартувала у відборі до Чемпіонату Європи
Чемпіонат світу з ампфутболу 2026: склад збірної України зазнав змін
Чемпіонат світу з ампфутболу 2026: склад збірної України зазнав змін

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 листопада 2026
150K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
92K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
50K
Ющенко розкрив причину, чому поїхав за кордон

Новини

В Україні до 10°, місцями дощитиме: погода на 6 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 6 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 9°, прийшло похолодання: погода на 5 листопада 2026 року
Вчора, 06:14
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2026: традиції та молитва
4 листопада, 22:00
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 листопада, 07:45
В Україні до 10°, у деяких областях дощитиме: погода на 4 листопада 2026 року
4 листопада, 05:56

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua