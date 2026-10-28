ЗСУ в Курській області ліквідували окупанта, який був кандидатом у майстри спорту з плавання

Окупант Гіматдінов був ліквідований захисниками України у Курській області (РФ) 22 вересня 2026 року

Марат Гіматдінов був кандидатом у майстри спорту з плавання та неодноразовим чемпіоном змагань обласного рівня

Захисники України знищили російського окупанта Марата Гіматдінова. Про це повідомляє «Главком».

Марат Гіматдінов був кандидатом у майстри спорту з плавання, неодноразовим чемпіоном змагань обласного рівня.

З осені 2022 року брав участь у злочинній війні РФ проти України. Був командиром взводу управління мінометної батареї та мав військове звання капітан.

Окупант Гіматдінов був ліквідований захисниками України у Курській області (РФ) 22 вересня 2026 року.

Нагадаємо, захисники України знищили російського окупанта – багаторазового чемпіона Росії, володаря Кубка світу та учасника Олімпійських ігор велогонщика Сергія Кучерова.

Федерація велосипедного спорту Росії повідомила, що окупант Кучеров був ліквідований 20 жовтня.

Він був одним із лідерів національної команди Росії, брав участь в Олімпіадах у Пекіні (2008 рік) та Лондоні (2012 рік). Кучеров неодноразово ставав чемпіоном Росії в індивідуальному та командному спринті.

Він також завойовував нагороди світових кубкових серій у Німеччині, Китаї та Москві та входив до топ-6 на чемпіонатах світу.