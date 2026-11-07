Японія заборонила олімпійському призеру виступити на Іграх-2028 у Лос-Анджелесі

Японська федерація має принципову позицію щодо справи Томору Хонди

Японська федерація плавання дискваліфікувала олімпійського призера Томору Хонду на 21 місяць через серйозне порушення правил дорожнього руху, внаслідок якого постраждав інший водій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на SwimSwam.

Небезпечна аварія плавця

Інцидент стався 21 листопада 2025 року в Токіо. За матеріалами суду, Хонда рухався зі швидкістю приблизно 88-108 км/год на ділянці, де дозволено їхати не швидше ніж 30 км/год. Під час проходження повороту він не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з іншим автомобілем. Водій того транспортного засобу дістав серйозні травми.

9 вересня 2026 року суд визнав плавця винним у небезпечному водінні та призначив йому один рік позбавлення волі з відтермінуванням виконання покарання на три роки. Після цього Хонду виключили зі складів збірної на Пантихоокеанський чемпіонат та Азійські ігри.

Дискваліфікація ставить під питання Олімпіаду

Після інциденту плавець публічно перепросив за свої дії та завдану шкоду. Але його спортивне майбутнє стало туманним. 4 листопада Японська федерація плавання оголосила про відсторонення спортсмена від офіційних змагань на 21 місяць. З огляду на термін покарання та підготовку до наступної Олімпіади його участь у Іграх-2028 опинилася під серйозною загрозою.

Хонда є одним із найуспішніших японських плавців свого покоління. На Олімпіаді в Токіо 2021 року він здобув срібну медаль на дистанції 200 метрів батерфляєм із результатом 1:53,73 хв. Також спортсмен тричі поспіль піднімався на п'єдестал чемпіонатів світу: виборов бронзу в Будапешті у 2022 році та Фукуоці у 2023-му, а в Досі у 2024 році став чемпіоном світу. Окрім цього, Хонда є володарем світового рекорду на дистанції 200 метрів батерфляєм у 25-метровому басейні: у жовтні 2022 року він подолав її за 1:46,85 хв – цей результат досі залишається найкращим в історії.

Нагадаємо, що юний японець встановив новий світовий рекорд у плаванні.