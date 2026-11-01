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Сауль Альварес переміг Крістіана Мбіллі у поєдинку за титул чемпіона світу WBC

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Сауль Альварес переміг Крістіана Мбіллі у поєдинку за титул чемпіона світу WBC
Гарантований гонорар Альвареса за бій з Мбіллі має скласти $47 млн

Бій Мбіллі – Альварес тривав 12 раундів

31 жовтня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) пройшов вечір професійного боксу «Мексика проти всього світу». Про це повідомляє «Главком».

Головною подією заходу став титульний поєдинок у другій середній вазі між 36-річним Саулем Альваресом та володарем титулу WBC Крістіаном Мбіллі.

Бій тривав усі 12 раундів та закінчився перемогою Альвареса одноголосним рішенням суддів.

На рахунку Альвареса 64 перемоги, у тому числі 39 нокаутом, три поразки та дві нічиї.

31-річний Мбіллі провів 32 бої: здобув 30 перемог, 24 з яких достроково, і зазнав першої поразки. Також один поєдинок у кар'єрі він завершив унічию.

За даними Boxing Scene, гарантований гонорар Альвареса за бій з Мбіллі має скласти $47 млн. Сума може збільшитися за рахунок продажу платних трансляцій та спонсорських відрахувань. Гарантований заробіток Мбіллі – близько $9 млн.

Як повідомлялося, 11 грудня у Кардіффі відбудеться протистояння двох британців: на ринг вийдуть Ентоні Джошуа та Тайсон Ф'юрі. Вони битимуться за пояс WBA Super.

Тайсон Ф'юрі останній свій бій проводив 24 липня 2026 року – тоді він зустрвся з поляком Маріушем Вахом, якого відправив у нокаут у 7-му раунді.

Ф'юрі та Усик двічі зустрічались у ринзі, обидва протистояння відбулись у 2024 році. Перший бій українець виграв роздільним рішенням суддів (115-112, 114-113, 113-114), а другий – одноголосним (116-112, 116-112, 116-112).

До слова, будинок Олександра Усика постраждав під час атаки на Київ.

Теги: бокс спорт

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