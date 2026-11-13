Чи отримав статус нейтрального лижника путініст Большунов? Офіційне рішення

Большунов (ліворуч) брав участь у мітингу на підтримку війни, який відбувся в московських «Лужніках»

Большунов подав документи до FIS на отримання нейтрального статусу в загальному порядку

Міжнародна федерація лижного спорту та сноуборду (FIS) прийняла рішення відмовити триразовому олімпійському чемпіону Олександру Большунову у наданні нейтрального статусу. Про це пропагандистам повідомила генеральний секретар Федерації лижного спорту та сноуборду Росії (ФЛРСР) Катерина Галкіна, інформує «Главком».

«Ми отримали офіційну відмову у наданні нейтрального статусу Большунову», – сказала Галкіна.

Раніше повідомлялося, що Большунов подав документи до FIS на отримання нейтрального статусу в загальному порядку.

Варто зазначити, що у березні 2022 року Большунов був учасником мітингу на підтримку війни «Za мир без нацизма», який відбувся в московських «Лужніках».

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.