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Чи отримав статус нейтрального лижника путініст Большунов? Офіційне рішення

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Чи отримав статус нейтрального лижника путініст Большунов? Офіційне рішення
Большунов (ліворуч) брав участь у мітингу на підтримку війни, який відбувся в московських «Лужніках»

Большунов подав документи до FIS на отримання нейтрального статусу в загальному порядку

Міжнародна федерація лижного спорту та сноуборду (FIS) прийняла рішення відмовити триразовому олімпійському чемпіону Олександру Большунову у наданні нейтрального статусу. Про це пропагандистам повідомила генеральний секретар Федерації лижного спорту та сноуборду Росії (ФЛРСР) Катерина Галкіна, інформує «Главком».

«Ми отримали офіційну відмову у наданні нейтрального статусу Большунову», – сказала Галкіна.

Раніше повідомлялося, що Большунов подав документи до FIS на отримання нейтрального статусу в загальному порядку.

Варто зазначити, що у березні 2022 року Большунов був учасником мітингу на підтримку війни «Za мир без нацизма», який відбувся в московських «Лужніках».

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: лижний спорт спорт росія

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