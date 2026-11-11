Олімпійська чемпіонка з плавання змінила спортивне громадянство: за кого виступатиме тепер

Татьяна Сміт представлятиме країну своїх батьків

Дворазова олімпійська чемпіонка з плавання Татьяна Сміт більше не представлятиме Південну Африку на міжнародних змаганнях. Спортсменка змінила спортивне громадянство та відтепер виступатиме за Нідерланди – батьківщину своїх батьків. Про це повідомляє «Главком».

Перехід титулованої спортсменки

Зміну спортивної належності вже підтвердила міжнародна федерація World Aquatics. Сміт має громадянство обох країн, тому може представляти Нідерланди без необхідності оформлення нового паспорта. На Олімпійських іграх спортсменам зазвичай потрібно витримати трирічний період після останнього виступу за попередню країну, перш ніж представляти нову. Однак Сміт востаннє змагалася за Південну Африку на Олімпіаді-2024 у Парижі, після чого на два роки завершила кар'єру. Тепер вона повернулася у великий спорт і готується до наступних стартів.

На Олімпіаді-2020 у Токіо, де вона виступала під прізвищем Шонмакер, Сміт здобула золото на дистанції 200 метрів брасом. Також вона виборола срібло на 100-метрівці брасом і ще одну срібну нагороду в естафеті 4×100 метрів комплексним плаванням. У Парижі-2024 спортсменка стала олімпійською чемпіонкою на дистанції 100 метрів брасом і здобула срібло на 200-метрівці.

Як пояснила свій перехід Сміт?

«Представляти Південну Африку на Олімпійських іграх було моєю найбільшою дитячою мрією. Втілити її та здобути чотири олімпійські медалі – це те, що я завжди цінуватиму. Південна Африка та Нідерланди завжди були частиною мене. Я щиро вдячна південноафриканській плавальній спільноті, усім моїм тренерам і кожному жителю країни, який мене підтримував. Ця вдячність ніколи не зміниться», – заявила спортсменка. Водночас тренуватися вона й надалі планує у Південній Африці.

Першим великим турніром, на якому Сміт представлятиме Нідерланди, стане чемпіонат світу з плавання на короткій воді. Змагання відбудуться 1-6 грудня в Пекіні.

У команді плавчині пояснили, що зміна спортивного громадянства дасть їй змогу через спорт краще пізнати нідерландське коріння та спробувати інший підхід до підготовки спортсменів високого рівня. Також нова система підтримки має допомогти їй зосередитися на результатах і зробити кар'єру у плаванні більш тривалою.

Нагадаємо, що Японія заборонила олімпійському призеру виступити на Іграх-2028 у Лос-Анджелесі.