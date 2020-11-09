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    Червоні картки в матчі «Зоря» - «Ворскла», перемога «Десни» і решта матчів дев’ятого туру Прем’єр-ліги

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    <p>&laquo;Зоря&raquo; і &laquo;Ворскла&raquo; в безкомпромісному протистоянні не визначили переможця</p> - Червоні картки в матчі «Зоря» - «Ворскла», перемога «Десни» і решта матчів дев’ятого туру Прем’єр-ліги

    «Зоря» і «Ворскла» в безкомпромісному протистоянні не визначили переможця

    Світлина - УПЛ

    Перед паузою на матчі збірних таблиця почала набувати звичного вигляду

    На вихідних в Україні відбулися поєдинки дев’ятого туру футбольної Прем’єр-ліги. Окрім зустрічі між СК «Дніпром-1» та «Колосом», яка завершилася скандалом на мовному підґрунті, а також Класичним дербі між «Динамо» і «Шахтарем», яке без варіантів виграли «гірники», відбулося ще п’ять поєдинків.

    Найцікавіший – між претендентами на місця в єврокубках «Зорею» та «Ворсклою» Запоріжжі. Матч завершився нічиєю 0:0, а в його ході вилучення отримали гравці обох команд. Спершу на 60-й хвилині з поля достроково пішов луганець Дмитро Хомченовський, а через дев’ять хвилин друге попередження отримав полтавець Павло Ребенок.

    Дуже важливу зі стратегічної точки зору перемогу здобула «Десна». Удома чернігівці завдяки голу Пилипа Будківського на 80-й хвилині дотисли «Минай». При цьому закарпатці могли відкрити рахунок вже на шостій хвилині, однак Анатолій Нурієв не реалізував пенальті.

    «Олімпік» (Донецьк) – «Маріуполь» - 3:3

    Голи: 1:0 – Беніто (36). 1:1 – Данило Сікан (44, з пенальті). 1:2 – Дмитро Мишньов (45+2, з пенальті). 1:3 – В’ячеслав Танковський (73). 2:3 – Сергій Політило (79). 3:3 – Ібраґіма Карґбо (90+5)

    «Олександрія» - «Львів» - 1:0

    Гол: 1:0 – Максим Третяков (70, з пенальті)

    «Рух» (Винники) – «Інгулець» (Петрове) – 2:2

    Голи: 0:1 – Младен Бартуловіч (17, з пенальті). 1:1 – Мар’ян Мисик (50). 2:1 – Данило Кондраков (56, з пенальті). 2:2 – Олександр Козак (57)

    Тож перед паузою, призначеною для матчів збірних, на вершині таблиці залишається «Динамо», в якого 20 очок. На один пункт менше у «Шахтаря». «Десна» і «Ворскла» набрали по 16 очок, «Колос» - 15. Замикають таблицю «Рух» і «Львів» - по чотири очки.

    Список бомбардирів очолюють Шахаб Захеді з «Олімпіка» і Владислав Кулач з «Ворскли». У них – по п’ять забитих м’ячів.

    Матчі десятого туру заплановані на 20-22 листопада. «Динамо» гратиме на виїзді з «Інгульцем». «Шахтар» у Києві зіграє з «Олександрією».

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