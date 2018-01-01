Четверо українців представлять Україну у гонках переслідування на етапі Кубку світу в Італії

На старт вийдуть Віта Семеренко, Варвинець, Сємаков і Підручний

У суботу, 20 січня, в італійському Антгольці/Антерсельві пройдуть гонки переслідування у жінок і чоловіків у межах шостого етапу Кубку світу з біатлону. На ці старти, як інформує офіційний сайт ФБУ, вийдуть чотири українські біатлоністи – по двоє у жінок і чоловіків. Першими свою гонку пробіжать жінки (Віта Семеренко й Ірина Варвинець), а



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На старт вийдуть Віта Семеренко, Варвинець, Сємаков і Підручний

У суботу, 20 січня, в італійському Антгольці/Антерсельві пройдуть гонки переслідування у жінок і чоловіків у межах шостого етапу Кубку світу з біатлону.

На ці старти, як інформує офіційний сайт ФБУ, вийдуть чотири українські біатлоністи – по двоє у жінок і чоловіків.

Першими свою гонку пробіжать жінки (Віта Семеренко й Ірина Варвинець), а потім уже і чоловіки (Володимир Сємаков і Дмитро Підручний).

Переслідування. Жінки (14:15)

22. Віта Семеренко - +1:21

32. Ірина Варвинець - +1:40

Переслідування. Чоловіки (16:00)

12. Володимир Сємаков - +1:42

44. Дмитро Підручний - +2:24

Зауважимо, що з’явилася інформація, ніби Юлія Джима візьме участь у мас-старті, який відбудеться у неділю.

Нагадаємо, Сємаков стрибнув на 22 позиції у загальному заліку Кубку світу, у Кубку націй Україна і надалі 11-та.