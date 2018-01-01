Четверо українців представлять Україну у гонках переслідування на етапі Кубку світу в Італії
- Сьогодні, 22:33
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На старт вийдуть Віта Семеренко, Варвинець, Сємаков і Підручний
У суботу, 20 січня, в італійському Антгольці/Антерсельві пройдуть гонки переслідування у жінок і чоловіків у межах шостого етапу Кубку світу з біатлону.
На ці старти, як інформує офіційний сайт ФБУ, вийдуть чотири українські біатлоністи – по двоє у жінок і чоловіків.
Першими свою гонку пробіжать жінки (Віта Семеренко й Ірина Варвинець), а потім уже і чоловіки (Володимир Сємаков і Дмитро Підручний).
Переслідування. Жінки (14:15)
22. Віта Семеренко - +1:21
32. Ірина Варвинець - +1:40
Переслідування. Чоловіки (16:00)
12. Володимир Сємаков - +1:42
44. Дмитро Підручний - +2:24
Зауважимо, що з’явилася інформація, ніби Юлія Джима візьме участь у мас-старті, який відбудеться у неділю.
Нагадаємо, Сємаков стрибнув на 22 позиції у загальному заліку Кубку світу, у Кубку націй Україна і надалі 11-та.