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Прем'єр Словаччини Фіцо прибув до Москви на парад обхідним шляхом

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Прем'єр Словаччини Фіцо прибув до Москви на парад обхідним шляхом
Прем'єру Словаччини довелося подолати довгий шлях
фото з відкритих джерел

Фіцо добрався до Москви через території Угорщини, Румунії, пролетівши над Чорним морем та Грузією

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прибув до Москви для участі в заходах з нагоди 9 травня, повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Як зазначається, Фіцо прилетів до столиці РФ. Пишуть, що в аеропорту «Внуково», в урядовому терміналі, йому вручили копію газети «Правда» від 10 травня 1945 року, надруковану словацькою мовою.

Через обмеження на використання повітряного простору, запроваджені низкою країн, маршрут польоту Фіцо був змінений. Він дістався Москви через території Угорщини, Румунії, пролетівши над Чорним морем та Грузією.

До слова,  міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх став першим іноземним топгостем, який передумав їхати до Москви на парад до так званого дня перемоги 9 травня. 

Раніше словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо відмовився засуджувати Росію за удар по Сумах, посилаючись на недостатню кількість інформації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Postoj.sk.

«Я засуджую вбивство. Я засуджую всі вбивства, завжди засуджував і буду робити. Але в мене недостатньо інформації, щоб просто зараз щось говорити», – заявив Фіцо.

Численні західні лідери засудили російський терор. Президент США Дональд Трамп назвав напад жахливим.

Нагадаємо, 13 квітня, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум. Повідомляється, що у місті пролунали два потужні вибухи. Після цього над містом здійнявся величезний стовп диму. Також удар прийшовся по громадському транспорту.

Згодом президент відреагував на цинічну ворожу атаку.

Теги: росія Словаччина парад Москва Роберт Фіцо

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