Полонений окупант насмішив розповіддю про те, як їх учили ховатися від дронів

За словами таджика, його готували до фронту два тижні

Полонений окупант, 21-річний таджик із Санкт-Петербурга, мав досить непогане життя. Він був кіберспортсменом, навчався на нейрохірурга в медичному виші, мав квартиру та дівчину. Однак усе змінила бійка. Його заарештували за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Окупант, який і до того мав проблеми з законом, посидівши трохи в ізоляторі, вирішив підписати контракт. Як інформує «Главком», про це він розповів у інтерв’ю Дмитру Карпенку.

За словами таджика, його готували до фронту два тижні. На полігоні він провів один день – постріляв трохи з автомата, і на тому все. Також майбутніх вояків дуже кумедно вчили уникати дронів. Їх шикували, вели в їдальню, і під час цього переходу кричали: «Птах!», а окупанти мали сховатися під деревом і завмерти.

«Нас запевнили, що у дронів погані камери, тож якщо не рухатися, він тебе не помітить», – пояснив полонений.

Із такими знаннями таджик і потрапив у розвідку та почав виконувати бойові завдання поблизу Вовчанська.

Раніше полонений окупант розповів, як будував у Криму розкішну баню для російського прем’єра.

Також під Харковом російський командир роти Владислав Балграбський вивів решту своєї роти з позиції у полон воїнам 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія».

Як повідомлялося, на околиці тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області вибухнув броньований автомобіль «Тигр» російських загарбників. Внаслідок чого загинули п'ять окупантів.

До слова, Росія стикається з глибокими військовими та економічними труднощами, які ставлять під сумнів її здатність продовжувати повномасштабну війну в Україні.