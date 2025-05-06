Доходи від продажу нафти і газу складають 30% державного бюджету Росії

Російська Федерація наступного року може змінити головне бюджетне правило для фінансування Фонду національного добробуту. Це передбачає зміну механізму відрахувань для російських нафтових компаній. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Російський уряд розглядає варіант, згідно з яким з наступного року нафтові компанії будуть зобов’язані перераховувати до фонду надлишки своїх доходів, коли ціна на барель нафти становитиме $50 доларів та вище. Наразі компанії зобов’язані ділитися з Фондом національного добробуту, якщо вартість нафти перевищує $60 за барель.

Доходи від продажу нафти і газу складають 30% державного бюджету Росії. Дебати про зниження порогового рівня за бюджетним правилом свідчать про те, що уряд дедалі більше впевнений у тому, що падіння світових цін на нафту продовжиться. Це змусить Кремль шукати інші способи фінансувати війну

Ліквідні кошти Фонд добробуту, доступні для витрачання, впали до 3,3 трлн рублів ($41 млрд) у квітні порівняно з 8,4 трлн рублів на початку 2022 року.

Нагадаємо, у понеділок, 5 травня, ціни на нафту впали більш ніж на $2 за барель на початку азійських торгів. Причиною цьому став намір ОПЕК+ (Організація країн – експортерів нафти) прискорити зростання видобутку нафти.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на $2,04 за барель, або на 3,33%, до $59,25 за барель, тоді як американська нафта марки WTI знизилася на $2,10, або на 3,60%, до $56,19 за барель.

Обидва контракти досягли найнижчого рівня з 9 квітня на відкритті торгів у понеділок після того, як ОПЕК+ домовилася прискорити зростання видобутку нафти, збільшивши видобуток у червні на 411 тис. барелів на день. Збільшення видобутку у червні призведе до загального сукупного збільшення видобутку за квітень, травень та червень до 960 тис. барелів на добу, що становить 44% скорочення від 2,2 млн барелів на добу, узгоджених з 2022 року.

Як повідомлялося, Саудівська Аравія повідомила союзникам, що не бажає підтримувати ринок нафти подальшими скороченнями постачання і може витримати тривалий період низьких цін. Ер-Ріяд був обурений тим, що Казахстан та Ірак видобували більше за цільові показники, встановлені групою ОПЕК+ для підтримки балансу попиту та пропозиції на ринках нафти.

Скорочення постачань підтримали ціни, що, своєю чергою, збільшило доходи від експорту, від яких залежать багато виробників нафти. Протягом останніх місяців Саудівська Аравія закликала країни ОПЕК+ дотримуватися встановлених цілей та компенсувати надлишок пропозиції.

До слова, Служба зовнішньої розвідки України вважає, що Російська Федерація перебуває на порозі економічної кризи.