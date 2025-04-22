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Частка американців, які вважають Росію ворогом, опустилася до найнижчого рівня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Частка американців, які вважають Росію ворогом, опустилася до найнижчого рівня
Більшість громадян Америки зовсім не довіряють Путіну
фото: Maciej Komarowski

Лише половина американців вважають Російську Федерацію ворожою країною

Частка американців, які вважають Росію ворогом, впала до найнижчого рівня з моменту початку її повномасштабної агресії проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

Згідно з опитуванням Pew Research Center, частка американців, які вважають Росію «ворогом», впала до 50% з 61% у квітні 2024 року та 70% у березні 2022 року, одразу після початку великої війни.

Пом'якшення ставлення до Росії було набагато різкішим серед виборців-республіканців: 40% назвали Росію ворогом, порівняно з 58% минулого року і 69% в березні 2022 року. Тридцять чотири відсотки американців загалом тепер називають Росію конкурентом Сполучених Штатів, тоді як лише 9% сказали, що вона є партнером.

Показник у 40% наближає республіканців до ставлення до Росії до її вторгнення в Україну. У січні 2022 року 39% республіканців розглядали Росію як ворога. Частка республіканців, які розглядають Росію як «партнера», зросла вище рівня до вторгнення до 12%.

Зазначається, що зсув значною мірою пов'язаний з еволюцією поглядів серед республіканців на тлі різких змін у політиці та дипломатії США щодо Росії та України за часів президента Дональда Трампа.

Повідомляється, що демократи набагато частіше висловлювали довіру Зеленському, ніж республіканці: 70% проти 30%. Загалом, довіра американців до Путіна залишається низькою: лише 12% дорослого населення США висловили «певну» впевненість у тому, що він «зробить правильні речі щодо світових справ».

Більшість же американців – 57% – зовсім не довіряють Путіну, тоді як приблизно половина американців – 49% – «мають велику або деяку впевненість у здатності Зеленського робити правильні речі».

Близько 47% американців вкрай або дуже стурбовані вторгненням Росії в інші країни, а 43% стурбовані тим, що Росія переможе і захопить Україну. За останні місяці республіканці стали менш стурбованими з обох питань, а демократи – більше.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає, що існують «дуже гарні» шанси на укладення мирної угоди між Росією та Україною.

До слова, рейтинг громадського схвалення дій президента США Дональда Трампа опустився до найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому. За даними шестиденного опитування, проведеного інститутом Ipsos на замовлення агентства Reuters, лише 42% американців позитивно оцінюють діяльність глави держави. Це на один відсотковий пункт менше, ніж під час попереднього опитування тритижневої давнини, і на п’ять пунктів нижче, ніж у день інавгурації 20 січня

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Теги: росія США путін Дональд Трамп Володимир Зеленський

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