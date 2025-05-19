Данилко в інтерв’ю росіянину розповів про подробиці особистого життя

Данилко зізнався, що ще в дитинстві не уявляв себе в ролі нареченого на весіллі

Андрій Данилко вперше за довгий час розповів про особисте життя в інтерв'ю російськомовному виданню

Андрій Данилко, відомий мільйонам в образі Вєрки Сердючки, рідко ділиться подробицями свого особистого життя. В інтерв'ю «Русской службе BBC» 51-річний артист вперше за тривалий час відверто розповів про те, чому так і не створив сім'ю та не має дітей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Данилко зізнався, що ще в дитинстві не уявляв себе в ролі нареченого на весіллі. Спогади про весільні святкування не викликали в нього позитивних емоцій.

«Я ніби з іншої планети. Ось у всіх, як у людей, а в мене все інакше... Я абсолютно за натурою непублічна людина, а мені доводиться бути публічною. І весь час якась боротьба. Ось я, дивлячись у дитинстві весілля... Я ніколи себе не міг уявити на місці нареченого», – розповів Данилко.

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Він також додав, що сама атмосфера весілля здавалася йому некомфортною та навіть дещо обтяжливою як для наречених, так і для гостей.

«Здавалося, що так соромно. Бути нареченим, так. І ця наречена сидить, і вони ніби мучаться. Цей ансамбль, який грає. Я востаннє був у Інни моєї на весіллі, ще був курінь, у 90-ті... Я тоді ще розумів, що мені це не дано, у мене так ніколи не буде», – зазначив Данилко.

Артист також розповів про свого друга, який вже має трьох дітей, і зі здивуванням сприймає той факт, що молодшій доньці його ровесника вже 19 років.

«Ось я знав у дитинстві, що якось мені це не дано. Як це пояснити – я не знаю. Ви знаєте, і не хочеться, я навіть собі уявити не можу», – пояснив артист своє небажання мати сім'ю та дітей.

Рішення Андрія Данилка дати інтерв'ю «Русской службе BBC» та спілкуватися російською мовою викликало жваве обговорення та неоднозначну реакцію. У дописах актора критикують за вживання російської мови.

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Хоча сама «Русская служба BBC» заборонена в Росії та базується в Лондоні, користувачі висловили своє обурення фактом спілкування українського артиста з виданням, яке має російськомовну аудиторію, а його працівники раніше тривалий час проживали в Росії.

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Також частина аудиторії підтримала Данилка, зауважуючи, що він має проукраїнську позицію, та часто насміхається або критикує росіян у публічному просторі.

До слова, журналіст «Русская служба BBC» Валерій Таран, з яким спілкувався Андрій Данилко родом з Оренбурга, а наразі живе у Лондоні.

Нагадаємо, Артистка Вєрка Сердючка зі своїм шоубалетом виконала трек американської співачки Леді Гаги Abracadabra.

Також, шоумен Андрій Данилко пояснив, що не відмовляється від російської мови, бо інакше він не зміг би спілкуватися з іншими зірками, наприклад із Лаймою Вайкуле. Шоумен зазначив, що мова дається для комунікації. Пісні, написані ним, переважно звучали російською мовою і співак не розуміє, чому він має себе ламати.

Як відомо, 17 травня 2024 року, в столичному Osocor Residence відбувся масштабний концерт Андрія Данилка в амплуа Вєрки Сердючки. Артист заспівав і свої старі хіти – російською мовою. Благодійний концерт став скандальним та неоднозначним. Телеведуча Анна Тульєва, яка була на концерті, поїхала з друзями додому, бо вони не захотіли слухати російськомовні пісні.