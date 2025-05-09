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Президент Парламентської асамблеї НАТО розповів про чітку загрозу для Європи

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Президент Парламентської асамблеї НАТО розповів про чітку загрозу для Європи
Маркос Перестрелло: Загроза, яка стоїть перед нашими країнами, є чітка. Вона називається путінська Росія
фото:КБФ

Президент Парламентської асамблеї НАТО також відзначив послідовну підтримку України з боку Асамблеї

Президент Парламентської асамблеї НАТО Маркос Перестрелло під час онлайн-включення до 17-го щорічного Київського безпекового форуму наголосив на тому, що путінська Росія є головною загрозою для країн-членів Альянсу та всього демократичного світу, пише «Главком».

Перестрелло закликав до рішучої протидії російській агресії та наголосив на необхідності притягнення російського режиму до відповідальності за злочини проти України.

«Загроза, яка стоїть перед нашими країнами, є чітка. Вона називається путінська Росія. Ми повинні протидіяти рішуче цій загроз», – заявив Маркос Перестрелло.

Президент Парламентської асамблеї НАТО також відзначив послідовну підтримку України з боку Асамблеї з початку повномасштабного вторгнення. Він нагадав про свій нещодавній, вже шостий з початку війни, візит до Києва, який підтвердив непохитну підтримку незалежності, суверенітету, територіальної цілісності, права на самооборону та самовизначення українського народу.

«Ми віддані підтримці демократії в Україні. Зокрема через наше потужне партнерство з Верховною Радою. І ми знову підтверджуємо право України на вибір свого власного шляху, в тому числі членства до Європейського Союзу і НАТО», – наголосив Маркос Перестрелло.

Заява президента Парламентської асамблеї НАТО прозвучала на тлі триваючої російської агресії та активних дискусій щодо подальшої підтримки України з боку міжнародних партнерів. Його слова є чітким сигналом солідарності Альянсу з Україною та рішучості протистояти російській загрозі.

Нагадаємо, Вашингтон і Київ демонструють якісно новий рівень стратегічної співпраці, особливо у ключових сферах енергетики та оборони. Важливим кроком на цьому шляху стала нещодавно підписана між країнами угода про надра. Про це заявив почесний член Атлантичної Ради, посол США в Україні у 2006-2009 і 2019-2020 роках Вільям Тейлор під час 17-го щорічного Київського Безпекового Форуму.

До слова, цьогоріч безпековий форум був приурочений до двох символічних дат – 80-річчя Перемоги у Другій світовій війні та 40-річчя Дня Європи як офіційного свята Європейського Союзу. На тлі боротьби України проти російської агресії ці дати набувають особливого значення.

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Теги: росія НАТО безпека

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