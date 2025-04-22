Серед клубів країни-агресора найбільшу суму УЄФА виплатила «Спартаку»

Російські клуби отримали понад 2,7 мільйона євро від УЄФА як компенсаційні виплати за цикл турнірів національних команд 2020–2024 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прес-службу УЄФА.

Кошти виплачуються клубам, які сприяли успішному проведенню національних турнірів УЄФА, відпускаючи своїх футболістів на матчі збірних.

Зазначається, що загальна сума виплат 900 клубам за участь гравців у Лізі націй сезону-2020/21 та сезону-2022/23, матчі відбірного турніру чемпіонату Європи, що відбулися у 2022-2024 роках, та фінальну стадію Євро-2024 склала рекордні 233 млн євро.

Серед клубів країни-агресора найбільшу суму УЄФА виплатила «Спартаку» – понад €340,2 тис. Друге місце у списку посів «Локомотив» (понад 318,2 тис. євро), далі – «Рубін» (245 тис. євро). «Зеніт» став четвертим (понад €223,1 тис), п'ятим – «Краснодар» (понад €215,8 тис). «Сочі» отримали понад €179,5 тис, ЦСКА та московське «Динамо» – по €164,6 тис.

«Це фантастика – бачити, як клуби всіх рівнів зі всієї футбольної піраміди отримують фінансову винагороду за їхню життєво важливу роль у розвитку гравців, що сприяє успішному проведенню наших змагань серед збірних, включаючи фінальний турнір Євро-2024. Кожен успіх наших змагань – це спільне досягнення, і ця програма пільг є ще одним підтвердженням цього принципу. Коли футбол процвітає, виграють усі», – сказав глава УЄФА Александер Чеферін.

Як повідомлялося, Сили оборони ліквідували російського окупанта – футболіста Олександра Слєпньова.

37-річний Олександр Слєпньов брав участь у футбольних турнірах любительського рівня під егідою Подольської федерації футболу. Він грав на позиції голкіпера.

Слєпньов був гравцем команд команд «Факел», «Динамо», «Пересвіт», «Адреналін», «Ветерани П-К».

Нагадаємо, сили оборони ліквідували зрадника з Криму – футболіста та футзаліста Олексія Яблонського.

Олексій Яблонський народився 6 червня 1989 року. Був вихованцем севастопольського футболу.

У складі клубу «ПФС» (Севастополь) грав у чемпіонатах України з футзалу та пляжного футболу. У 2010 році він навіть викликався до молодіжної збірної України з футзалу.

Також грав у складі команди «Кримтеплиця» у Першій лізі з футболу, а у складі клубу «Мир» – у Другій лізі.

Після анексії Криму Яблонський продовжив кар'єру на окупованому півострові у так званій «Прем'єр-лізі Кримського футбольного союзу».

У ліквідованого окупанта залишилася дружина та двоє дітей.