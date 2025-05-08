Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія забагато просить на переговорах, але її армія виснажилася – ISW

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Росія забагато просить на переговорах, але її армія виснажилася – ISW
За оцінками ISW, бойова ситуація Росії погіршилася з 2022 року
фото: Reuters

Американські чиновники визнали постійну непохитність Росії щодо будь-якої угоди про припинення вогню в Україні

Україна залишається відданою запропонованому президентом США Дональдом Трампом всеохоплюючому 30-денному припиненню вогню. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Водночас аналітики визнали постійну непохитність Росії щодо будь-якої угоди про припинення вогню в Україні.

У звіті нагадали, що спеціальний посланник США в Україні генерал Кіт Келлог 6 травня заявив, що відмова російського диктатора Володимира Путіна погодитися на 30-денне припинення вогню є головною перешкодою для встановлення миру в Україні, і що Росія постраждає, якщо сторони не погодяться на всеохоплююче припинення вогню, оскільки «Росія не виграє війну».

Келлог також зазначив нездатність Росії забезпечити позиції на західному (правому) березі Дніпра в Херсонській області, її нездатність дістатися до Києва та Одеси, а також високий рівень виснаження російських військ.

«Все це відповідає оцінці ISW про те, що бойова ситуація Росії погіршилася з 2022 року. Віце-президент США Дж. Д. Венс заявив 7 травня, що Росія «просить певного набору вимог» та «поступок для припинення конфлікту», але Сполучені Штати вважають, що Росія «просить забагато», – йдеться в повідомленні.

Також Келлогг повторив, що Україна погодилася на відновлюване всеохоплююче припинення вогню на морі, в повітрі та на суші щонайменше на 30 днів, і що Україна готова негайно підписати угоду. За його словами, Україна готова прийняти «припинення вогню на місці», яке вимагатиме від Росії та України відступити на 15 км від нинішньої лінії фронту, щоб встановити 30-км демілітаризовану зону, яка може підпадати під невизначений механізм моніторингу.

«Росія, ймовірно, намагається затягнути та відкласти переговори щодо всеохоплюючого припинення вогню, щоб приховати свою постійну відмову від пропозицій Сполучених Штатів щодо припинення вогню. ISW продовжує оцінювати, що Росія, ймовірно, залишається проти будь-яких механізмів забезпечення дотримання або моніторингу, оскільки Росія, ймовірно, використає відсутність таких механізмів як зброю, щоб заповнити інформаційний простір необґрунтованими заявами про порушення Україною режиму припинення вогню, як вона робила це раніше. Кремль також неодноразово прямо відкидав перспективу розміщення європейських миротворців в Україні, стверджуючи, що таке розгортання буде неприйнятним для Росії», – зазначили в ISW.

Нагадаємо, сьогодні з 00:00 стартувало триденне путінське «перемир’я». Воно мало б тривати до 00:00 11 травня.

Проте росіяни порушили путінське «перемир’я» вже за пару годин після оголошення, адже Повітряні сили інформували про пуски ворогом КАБів на Сумщину.

Читайте також:

Теги: перемир'я ISW путін війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп: Ми пройшли чималий шлях, і, можливо, попереду ще щось зміниться
«Три дні – це багато»: Трамп прокоментував пропозицію Путіна щодо перемир’я
5 травня, 23:21
Чому Україні небезпечно погоджуватися на невизначений мир
Ціна миру: що має насторожити Україну
26 квiтня, 21:41
Зеленський під час візиту до Чехії зустрівся з міністром
Чеський міністр порівняв перемир'я Путіна зі вдаваним голодуванням
21 квiтня, 02:29
Росіяни спробують завести у Шевченко свої підрозділи, прикриваючись «перемирʼям», вважає Бутусов
Великоднє перемир'я? Воєнний журналіст пояснив, що задумав Путін
19 квiтня, 18:54
Зеленський прокоментував перемир'я, про яке заговорив Путін
Зеленський відреагував на оголошене Путіним великоднє перемир’я
19 квiтня, 17:58
Як стверджує Путін, великоднє перемир’я почне діяти з 18:00 19 квітня
Путін оголосив великоднє перемир'я
19 квiтня, 16:58
Рубіо поінформував Лаврова за підсумками переговорів у Парижі
Рубіо розповів про схему, яку запропоновано українцям на переговорах у Парижі
19 квiтня, 03:25
За словами президента, російські війська щодня атакують українські міста, вбиваючи невинних людей
Чи зменшилася кількість ударів по Україні? Президент оцінив результати «перемирʼя» з РФ
17 квiтня, 18:48
Глава МЗС: «Росія продовжувала посилювати терор проти мирного населення»
Місяць «перемир’я» з РФ. Сибіга розповів про наслідки для України
11 квiтня, 12:36

Події в Україні

Втрати ворога станом на 8 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 8 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Росія забагато просить на переговорах, але її армія виснажилася – ISW
Росія забагато просить на переговорах, але її армія виснажилася – ISW
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 травня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 травня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 8 травня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 8 травня 2025
Удар Росії по Чорнобильській АЕС завдав мільйонних збитків – The Guardian
Удар Росії по Чорнобильській АЕС завдав мільйонних збитків – The Guardian
Росія заявила про початок «триденного перемир’я» Путіна
Росія заявила про початок «триденного перемир’я» Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
215K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 травня: ситуація на фронті
79K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 травня 2025
57K
Путін звинуватив Румунію у розв'язанні війни в Україні. МЗС відреагувало на кремлівські закиди
27K
Мерц заінтригував заявою щодо передання Taurus
26K
Конклав: посол України у Ватикані назвав ім’я «проукраїнського кандидата»
20K
Путін вимкнув москвичам зв'язок. Речник Кремля просить терпіти

Новини

Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
Вчора, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03
Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
6 травня, 12:25
Результати виборів у Румунії, взяття під варту ексзаступника Єрмака. Головне за 5 травня
5 травня, 21:06

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua