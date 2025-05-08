Росія забагато просить на переговорах, але її армія виснажилася – ISW

Американські чиновники визнали постійну непохитність Росії щодо будь-якої угоди про припинення вогню в Україні

Україна залишається відданою запропонованому президентом США Дональдом Трампом всеохоплюючому 30-денному припиненню вогню. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Водночас аналітики визнали постійну непохитність Росії щодо будь-якої угоди про припинення вогню в Україні.

У звіті нагадали, що спеціальний посланник США в Україні генерал Кіт Келлог 6 травня заявив, що відмова російського диктатора Володимира Путіна погодитися на 30-денне припинення вогню є головною перешкодою для встановлення миру в Україні, і що Росія постраждає, якщо сторони не погодяться на всеохоплююче припинення вогню, оскільки «Росія не виграє війну».

Келлог також зазначив нездатність Росії забезпечити позиції на західному (правому) березі Дніпра в Херсонській області, її нездатність дістатися до Києва та Одеси, а також високий рівень виснаження російських військ.

«Все це відповідає оцінці ISW про те, що бойова ситуація Росії погіршилася з 2022 року. Віце-президент США Дж. Д. Венс заявив 7 травня, що Росія «просить певного набору вимог» та «поступок для припинення конфлікту», але Сполучені Штати вважають, що Росія «просить забагато», – йдеться в повідомленні.

Також Келлогг повторив, що Україна погодилася на відновлюване всеохоплююче припинення вогню на морі, в повітрі та на суші щонайменше на 30 днів, і що Україна готова негайно підписати угоду. За його словами, Україна готова прийняти «припинення вогню на місці», яке вимагатиме від Росії та України відступити на 15 км від нинішньої лінії фронту, щоб встановити 30-км демілітаризовану зону, яка може підпадати під невизначений механізм моніторингу.

«Росія, ймовірно, намагається затягнути та відкласти переговори щодо всеохоплюючого припинення вогню, щоб приховати свою постійну відмову від пропозицій Сполучених Штатів щодо припинення вогню. ISW продовжує оцінювати, що Росія, ймовірно, залишається проти будь-яких механізмів забезпечення дотримання або моніторингу, оскільки Росія, ймовірно, використає відсутність таких механізмів як зброю, щоб заповнити інформаційний простір необґрунтованими заявами про порушення Україною режиму припинення вогню, як вона робила це раніше. Кремль також неодноразово прямо відкидав перспективу розміщення європейських миротворців в Україні, стверджуючи, що таке розгортання буде неприйнятним для Росії», – зазначили в ISW.

Нагадаємо, сьогодні з 00:00 стартувало триденне путінське «перемир’я». Воно мало б тривати до 00:00 11 травня.

Проте росіяни порушили путінське «перемир’я» вже за пару годин після оголошення, адже Повітряні сили інформували про пуски ворогом КАБів на Сумщину.