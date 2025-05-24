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Кремль готує армію до зіткнення з НАТО після війни – The Telegraph

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Кремль готує армію до зіткнення з НАТО після війни – The Telegraph
Росія посилює військову присутність на кордоні з Фінляндією
фото з відкритих джерел

Супутникові знімки свідчать: РФ модернізує бази та нарощує війська біля кордонів НАТО

Москва, схоже, готується до майбутнього зіткнення з НАТО, інтенсивно збільшуючи чисельність армії та модернізуючи військові об’єкти після завершення війни в Україні. Як інформує «Главком», про це пише The Telegraph.

Нові війська, бази й аеродроми

Нове супутникове зображення зафіксувало колони наметів, розширення баз і модернізацію арктичних аеродромів уздовж кордону з Фінляндією та Норвегією. Це – сигнал можливого майбутнього протистояння.

«Ми бачимо підготовку до майбутнього, коли Росія поверне сили, що воюють в Україні. Але кількість військ на наших кордонах зростатиме», – заявив генерал-майор Самі Нурмі.

Росія змінює структуру війська

Росія відновила Ленінградський військовий округ, який охоплює території біля Фінляндії, Естонії та Латвії. Колишні бригади перетворюються на дивізії чисельністю понад 10 тисяч бійців.

«Це продовження військових планів до 2022 року та відповідь на нові геополітичні події, пов’язані зі вступом Швеції та Фінляндії до НАТО», – пояснив аналітик Еміль Кастехельмі.

Модернізація арктичних баз, розміщення стратегічних бомбардувальників і поява військових гелікоптерів у Мурманську свідчать про бажання Москви зміцнити позиції в Арктиці.

«Арктика – це важливий театр військових дій майбутнього. Це не зміниться», – заявив генерал-майор Нурмі.

Гібридна війна триває

Фінляндія фіксує посилення гібридних атак: GPS-глушіння, пошкодження інфраструктури та направлення мігрантів до кордону.

«Те, що відбувається по той бік цього кордону, є першочерговим завданням», – заявив екскомандувач армією Фінляндії Ярмо Ліндберг.

Після вступу до НАТО у 2023 році Фінляндія розпочала будівництво 200-кілометрової прикордонної стіни. Перші кілька десятків кілометрів вже зведено.

«Ми вступили до НАТО, тому ми це передбачали. Ми не хочемо бути надто панікерами… Спостереження за подіями через кордон було нашою щоденною справою протягом сотень років», – сказав генерал Нурмі.

Данська розвідка вважає, що Росія зможе розпочати нову наземну війну в Європі вже за п’ять років. Інші джерела називають і два роки.

«Питання на мільярд євро – що Росія робитиме далі. Ми знаємо, що Росія завжди буде для нас загрозою. Ми будемо готові. Ми вже готові», – зазначив Ярмо Ліндберг.

Що каже Трамп

Президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію спокійно: «Зовсім не стурбований. Фінляндія та Норвегія будуть у дуже безпечному становищі».

Нагадаємо, російські війська зміцнюють бази та будують військову інфраструктуру поблизу фінського кордону, що може розкрити їхню стратегію щодо того, що станеться після війни в Україні.

Також, поки світ прикутий до переговорів між РФ і Україною, Путін зосереджений виключно на війні. Колосальними темпами РФ нарощує війська на північному напрямку. За оцінками фахівцями йдеться про 500-600 тис. військових. Відновлюються старі військові бази, будуються склади, проходять навчання.

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Теги: НАТО Фінляндія війна росія

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