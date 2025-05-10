Чому Путін змовчав про «успіхи» в Україні під час виступу на параді: аналіз ISW

ЗСУ не дозволили Росії захопити Покровськ, Часів Яр і Торецьк до 9 травня

Опір Сил оборони за підтримки країн Заходу, не дозволив російським загарбникам досягнути жодної з визначених ними цілей в Україні за останній рік. Тому російський диктатор Володимир Путін не мав суттєвих бойових успіхів, які він міг би використати під час промови в рамках святкування Дня перемоги у Другій світовій війні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Зазначається, що російські війська не захопили жодного великого міста в Україні після захоплення Авдіївки у лютому 2024 року. Єдиний населений пункт середнього розміру, який армія РФ захопила в Україні з грудня 2024 року – це місто Велика Новосілка, де до війни мешкали 5 тисяч людей.

«Українські джерела раніше повідомляли про наміри російських військ захопити Покровськ, Часів Яр, Торецьк і решту території Луганської області, а також просунутися в Дніпропетровську область до Дня Перемоги 9 травня. Однак російські війська не досягли жодної з цих цілей і фактично вже близько року намагаються захопити Покровськ, Часів Яр і Торецьк», – йдеться в повідомленні.

Більше того, удари ЗСУ на великі відстані та краще інтегровані тактичні операції з використанням безпілотників разом з оборонними операціями і контратаками уповільнили, а подекуди і зупинили російські наступальні операції. Все це стало можливе завдяки військовій підтримці Заходу.

Також Сили оборони спровокували дефіцит оперативних резервів Росії, розпочавши вторгнення в Курську область у серпні 2024 року та змусивши російських військових передислокувати війська з інших прифронтових районів для захисту від цього вторгнення.

«Успішна інтеграція українських розробників і операторів безпілотників із Сухопутними військами, схоже, зупинила наступ Росії на Покровськ і Торецьк у 2024 і на початку 2025 років. Українські дальні удари по російських складах боєприпасів, об'єктах оборонної промисловості та нафтогазової інфраструктури, часом ставили під загрозу здатність Росії постачати війська на передову та збільшували витрати на війну Росії проти України, що постійно зростають», – додали аналітики.

Нагадаємо, путінський військовий парад, який пропаганда назвала «планетарним», виявився скромнішим за попередні. Так, парад цього року тривав 1 годину 9 хвилин. Це більше, ніж у минулому році (50 хвилин), але менше, ніж у 2020 році (він тривав 1 годину 15 хвилин). Парад розпочався з історичної частини, яка виявилася коротшою, ніж у 2020 році.

Загальна кількість військових також скоротилася: у 2025 році, за словами диктора, на площу вийшли 11,5 тис. осіб, а в 2020 році – понад 14 тис.

Порівняно з 2020 роком представлених з'єднань стало значно менше – 12 замість 18. На параді були відсутні Перша танкова армія, 200-та мотострілецька, 236-а і 439-а артилерійські, 112-я ракетна, 17-а ракетна, 37-я ракетна, 35-я ракетна; 538-й та 606-й зенітні ракетні полиці, Перша мобільна бригада радіохімзахисту, 536-а окрема берегова ракетно-артилерійська бригада, військова поліція та Росгвардія.

Цього року вперше з 2022 року на параді було представлено танки. У 2024 та 2023 роках у параді брав участь лише один раритетний танк Т-34.