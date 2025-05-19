Sony почала масово блокувати російські акаунти на PlayStation Network

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, багато російських геймерів почали створювати акаунти прив'язані до інших країн

Sony масово блокує акаунти PlayStation росіян, зареєстровані в Україні та Туреччині

Компанія Sony розпочала масову хвилю блокувань облікових записів PlayStation Network (PSN), які були зареєстровані користувачами з Росії на іноземні регіони, зокрема український та турецький. Багато з цих користувачів втратили не лише доступ до своїх акаунтів, але й, у деяких випадках, до самих ігрових консолей PlayStation. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на gamedev.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, багато російських геймерів почали створювати акаунти PSN, прив'язані до інших країн. Це було пов'язано з тим, що в Росії перестали працювати міжнародні платіжні системи, а офіційний продаж ігор PlayStation було припинено. Таким чином, реєстрація акаунтів в інших регіонах стала для них способом обійти ці обмеження та купувати ігри.

Проте тепер Sony активно бореться з такими обхідними шляхами. У соцмережах та на ігрових форумах росіяни скаржаться на масові блокування.

«Блокування стосується українських та турецьких облікових записів. Навіть тих, які створювалися за межами РФ. Індійські під бан не потрапили. Бан зачепив акаунти, створені в останні два тижні», – повідомив один із користувачів, який надавав послуги зі створення іноземних акаунтів для росіян.

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За його словами, турецька служба підтримки Sony обіцяла розібратися із ситуацією протягом 3-5 днів, тоді як українська сторона лише підтвердила факт порушення користувацьких правил.

Один із користувачів висловив припущення, що Sony могла виявити певні дата-центри та IP-адреси VPN-сервісів, які використовувалися для здійснення покупок з заблокованих акаунтів, і заблокувала всі облікові записи, що взаємодіяли з цими адресами. Інших чітких критеріїв для блокування, окрім дати створення акаунта, виявлено не було.

Хоча деяким користувачам служба підтримки повідомила про тимчасове блокування, багато хто вважає, що бани є перманентними. Один із російських геймерів розповів, що втратив доступ до всіх своїх акаунтів, а обліковий запис з українським регіоном був заблокований разом із коштами, що залишалися на рахунку.

В окремих випадках ситуація є ще серйознішою. Один із росіян заявив, що його ігрову консоль PlayStation 5 було заблоковано за MAC-адресою. Тепер консоль не може підключитися до мережі PSN, а всі онлайн-функції стали недоступними.

Нагадаємо, у 2022 році Sony припинила продаж своїх консолей PlayStation і програмного забезпечення в Росії через війну в Україні. Жителям РФ також не доступний магазин відеоігор PlayStation Store.