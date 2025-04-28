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«Залишилась тільки донечка». Військовий через обстріл Києва втратив дружину і дім

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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«Залишилась тільки донечка». Військовий через обстріл Києва втратив дружину і дім
Військовий Олександр Поліщук дивом вибрався з-під завалів будинку у Києві, знищеного Росією 24 квітня, з півторарічною донечкою на руках
фото: соцмережі

Melovin відкрив збір на житло для Олександра і його доньки

Під час масованої ракетно-дронової атаки 24 квітня, коли російська ракета влучила у житловий будинок, військовий Олександр Поліщук дивом вибрався з-під завалів із півторарічною донечкою на руках. Його дружина і мама дівчинки 44-річна Анна померла у кареті швидкої допомоги. Українці об'єдналися, щоб допомогти військовому, який опинився у важкій ситуації, а співак Melovin відкрив збір на житло для Олександра. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на групу у фейсбуці «Їх убила Росія» та на сторінку Melovin у Instagram.

У дописі повідомляється, що Олександр – воїн, який захищав Україну з 2014 року. У 2022 році він потрапив у російський полон, де провів шість місяців у підвалі без світла і втратив зір на одне око. Тепер війна забрала в нього найдорожче – кохану дружину.  

Олександр Поліщук з дружиною Анною та донечкою Олександрою
Олександр Поліщук з дружиною Анною та донечкою Олександрою
фото: Facebook-сторіка «Їх убила РОсія»

«Останні дні для Олександра були сповнені болю та клопотів: розбір завалів власного дому, організація похорону дружини, відновлення документів, пошук нового житла та турбота про маленьку донечку, яка ще потребує грудного вигодовування», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Олександр втратив усе, чим жив. Його єдиною розрадою залишилася маленька донечка та надія на небайдужих людей.

Друзі сім'ї Олексій та Світлана Касьян зараз опікуються дівчинкою та допомагають Олександру. Вони звернулися до небайдужих з проханням допомогти родині у скрутний час.

Наразі сім'ї Поліщуків вкрай необхідно:

  • житло у Києві на безкоштовній основі на першій час. Олександр зараз працює, але тимчасово мешкає у хостелі. Триває збір коштів на власне житло, але це потребує часу.
  • речі для Олександра та його донечки Олександри. Хоча багато людей вже відгукнулися, залишається потреба в дитячих засобах гігієни, постільній білизні, підгузках-трусиках (розміри 4 та 5).
  • осінній та зимовий одяг для дівчинки (зараз зріст 90 см, ніжка 13.5 см, бажано з невеликим запасом).
  • для Олександра потрібні засоби гігієни, одяг (розміри L-XL, зріст ≈ 183 см) та взуття/кросівки (44 розмір).

Усіх, хто має можливість допомогти речами або запропонувати іншу підтримку, просять писати в приватні повідомлення або залишати коментарі під дописом. Контактні дані будуть надані для зв'язку з Олександром та друзями сім'ї.

Як допомогти фінансово:

  • Приват 4731 2196 4907 5227, тато Поліщук Олександр
  • Моно 4441 1111 6531 5833, Олексій Касьян, друг сімʼї
  • PayPal – [email protected] рахунок відкрито на подругу сімʼї Тетяну Касьян

Український співак Melovin відкрив збір на житло для Олександра. Він випустив 25 квітня кліп на пісню «Тормоз чи на газ». Попри день жалоби у Києві, артист вирішив не скасовувати прем'єру, а показати, що навіть у найскладніші моменти треба жити й продовжувати допомагати. Замість скасування виходу кліпу Melovinу день прем'єри запустив збір для Олександра Поліщука. 

«Ми до останнього думали над тим, щоб перенести прем'єру, як це роблять усі. Я вагався, бо маю на цей рахунок особисту думку, але це досить тонка і непроста тема, і важливо не образити людей. Рішення випускати було прийнято, коли я почув історію Олександра – людина, герой, колишній військовий в один момент втратив майже все», – прокоментував співак. 

Melovin  додав, що такий «акт спротиву» став чудовою нагодою привернути увагу до історії Олександра Поліщука і спонукати небайдужих українців до дії. Попри те, що таке рішення співака викликало чимало обурення, йому вдалося менш ніж за добу зібрав понад 500 тис. грн. Зараз вже зібрано понад 900 тис. грн, а мета становить мільйон, щоб допомогти Олександру купити нову квартиру.

Після досягнення мети збору Melovin планує зустрітися з Олександром, щоб передати йому гроші. Долучитися до збору може кожен. 

Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок масованого удару загинули щонайменше 12 людей, дістали травми ще понад 90, зокрема й діти. Руйнування зафіксовані у кількох районах столиці: Святошинському, Голосіївському, Шевченківському, Печерському та Соломʼянському.

До слова, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не задоволений російськими ударами по Києву. Американський лідер наголосив, що в Росії немає потреби обстрілювати столицю.

Теги: росія війна полон житло будинок ракета російська ракета

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