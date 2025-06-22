Чи поїдуть росіяни на Олімпіаду? Відповідь Міжнародного союзу біатлоністів

Олімпіада пройде з 6 до 22 лютого в Італії

IBU: У нинішніх умовах шанси росіян і білорусів на участь у майбутньому сезоні в рамках Кубка світу є мінімальними

Пресслужба Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) заявила, що ймовірність участі російських біатлоністів у Кубку світу у новому сезоні, а також у зимових Олімпійських іграх 2026 року, вкрай низька. Про це повідомляє «Главком».

«Рішення про усунення російських та білоруських біатлоністів триватиме до того моменту, поки обидві національні федерації не продемонструють повну відданість підтримці та просуванню цілей та принципів IBU. На даний момент ці цілі, очевидно, не виконуються. Це є неможливим, поки триває війна в Україні. В IBU надають повну підтримку Україні та виступають на її боці», – йдеться у заяві IBU.

Організацію нагадала, початкове рішення про усунення російських та білоруських атлетів було ухвалене, щоб гарантувати безпеку учасників змагань.

«У нинішніх умовах шанси росіян і білорусів на участь у майбутньому сезоні в рамках Кубка світу є мінімальними. Щодо Олімпіади в Мілані, то будуть проведені консультації з Міжнародним олімпійським комітетом, але в IBU не бачать варіантів, за яких росіяни та білоруси зможуть туди заявитися. Ці шанси вкрай низькі», – повідомили в IBU.

Олімпіада пройде з 6 до 22 лютого в Італії.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.