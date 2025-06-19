Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Північна Корея відправить 25 тис. працівників до Росії: що хоче взамін

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Північна Корея відправить 25 тис. працівників до Росії: що хоче взамін
Близько 25 тисяч працівників з КНДР приїдуть у спеціальну економічну зону «Алабуга»
фото з відкритих джерел

Військова співпраця між Москвою та Пхеньяном поглиблюється

Північна Корея розглядає можливість відправити робітників на завод з виробництва безпілотників у Росії в обмін на навчання управлінню безпілотними літальними апаратами. Про це пише «Главком» з посиланням на японське видання NHK.

Йдеться про відправку близько 25 тисяч працівників у спеціальну економічну зону «Алабуга» в Татарстані.

Завод, про який йде мова, знаходиться в особливій економічній зоні «Алабуга» в центральній російській республіці Татарстан. Торік там виготовили понад 6 тис. ударних дронів та тисячі дронів-обманок, цьогоріч росіяни хочуть виробити від 8 до 10 тис. дронів-камікадзе.

Видання нагадує, що в червні минулого року дві країни підписали всеосяжний договір про стратегічне партнерство, який вимагає від кожної зі сторін надання військової допомоги у разі непередбачених обставин. Відтоді Пхеньян перекинув війська до Росії.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея направить до Росії 6 тис. людей для розмінування та відновлення Курської області. Зокрема, лідер КНДР Кім Чен Ин направить до Курської області тисячу саперів та 5 тис. військових будівельників для відновлення «зруйнованих окупантами інфраструктурних об'єктів» у рамках договору про військове співробітництво.

Нагадаємо, Росія домовилася із КНДР про створення потужностей для виробництва ударних безпілотників типу «шахед» на території Північної Кореї. Наявність «шахедів» дасть Північній Кореї можливість уражати цілі в будь-якому місці Південної Кореї. Безпілотники при масовому застосуванні можуть перевантажити протиповітряну оборону, відкриваючи шлях для атак іншими засобами ураження. Окрім того, «шахеди» виготовлені в Північній Кореї можна буде експортувати назад до Росії для підтримки війни проти України.

Читайте також:

Теги: росія окупанти війна Північна Корея дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

КНДР представила нову ракету
Yonhap: Росія допомогла Північній Кореї розробляти ракети класу «повітря – повітря»
20 травня, 12:39
Об'єднаний комітет начальників штабів заявив, що зафіксував пуски близько 9 ранку
Північна Корея запустила крилаті ракети у Східне море
22 травня, 09:35
Росія і Північна Корея підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство
Південна Корея повідомила, скільки зброї Кім Чен Ин передав Путіну
29 травня, 18:13
Телефон став ще одним доказом страшної диктатури у КНДР
Як режим Кім Чен Ина шпигує за громадянами: таємно вивезений телефон розкрив правду
5 червня, 10:49
Пхеньян хоче щорічно будувати два есмінці типу Choe Hyon
Північна Корея відремонтувала есмінець, який зазнав пошкоджень на очах у Кім Чен Ина
13 червня, 20:06
Вісім днів у дорозі: Росія і КНДР відновлюють пасажирське залізничне сполучення
Вісім днів у дорозі: Росія і КНДР відновлюють пасажирське залізничне сполучення
10 червня, 11:20
Б’ють зі смертельною точністю: РФ вдосконалила північнокорейські балістичні ракети
Б’ють зі смертельною точністю: РФ вдосконалила північнокорейські балістичні ракети
10 червня, 12:11
Який вигляд має пошкоджений есмінець КНДР: нові супутникові знімки
Який вигляд має пошкоджений есмінець КНДР: нові супутникові знімки
10 червня, 14:20
КНДР відправляє на Курщину 6 тис. саперів та будівельників
КНДР відправляє на Курщину 6 тис. саперів та будівельників
17 червня, 16:40

Соціум

Справа про проституцію неповнолітніх. Ім’я олігарха Дерипаски зникло з обвинувального акта
Справа про проституцію неповнолітніх. Ім’я олігарха Дерипаски зникло з обвинувального акта
Північна Корея відправить 25 тис. працівників до Росії: що хоче взамін
Північна Корея відправить 25 тис. працівників до Росії: що хоче взамін
Кремль може заарештувати 2 млн росіян через новий закон
Кремль може заарештувати 2 млн росіян через новий закон
Турки шоковані цінами на відпочинок у своїй країні й обирають інші курорти
Турки шоковані цінами на відпочинок у своїй країні й обирають інші курорти
Ракета SpaceX вибухнула під час підготовки до польоту (відео)
Ракета SpaceX вибухнула під час підготовки до польоту (відео)
США відновили видачу студентських віз, однак є нюанс
США відновили видачу студентських віз, однак є нюанс

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
248K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 червня: ситуація на фронті
152K
Трамп вчора провів розмову з Путіним? Кремль вніс ясність
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 червня 2025
80K
Путін хоче «завершення конфлікту»: головні заяви диктатора про Україну
16K
Втрати ворога станом на 19 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
9788
Гашек: Трамп допомагає Путіну легалізувати всі його жахливі злочини

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua