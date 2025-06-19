Північна Корея відправить 25 тис. працівників до Росії: що хоче взамін

Близько 25 тисяч працівників з КНДР приїдуть у спеціальну економічну зону «Алабуга»

Військова співпраця між Москвою та Пхеньяном поглиблюється

Північна Корея розглядає можливість відправити робітників на завод з виробництва безпілотників у Росії в обмін на навчання управлінню безпілотними літальними апаратами. Про це пише «Главком» з посиланням на японське видання NHK.

Йдеться про відправку близько 25 тисяч працівників у спеціальну економічну зону «Алабуга» в Татарстані.

Завод, про який йде мова, знаходиться в особливій економічній зоні «Алабуга» в центральній російській республіці Татарстан. Торік там виготовили понад 6 тис. ударних дронів та тисячі дронів-обманок, цьогоріч росіяни хочуть виробити від 8 до 10 тис. дронів-камікадзе.

Видання нагадує, що в червні минулого року дві країни підписали всеосяжний договір про стратегічне партнерство, який вимагає від кожної зі сторін надання військової допомоги у разі непередбачених обставин. Відтоді Пхеньян перекинув війська до Росії.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея направить до Росії 6 тис. людей для розмінування та відновлення Курської області. Зокрема, лідер КНДР Кім Чен Ин направить до Курської області тисячу саперів та 5 тис. військових будівельників для відновлення «зруйнованих окупантами інфраструктурних об'єктів» у рамках договору про військове співробітництво.

Нагадаємо, Росія домовилася із КНДР про створення потужностей для виробництва ударних безпілотників типу «шахед» на території Північної Кореї. Наявність «шахедів» дасть Північній Кореї можливість уражати цілі в будь-якому місці Південної Кореї. Безпілотники при масовому застосуванні можуть перевантажити протиповітряну оборону, відкриваючи шлях для атак іншими засобами ураження. Окрім того, «шахеди» виготовлені в Північній Кореї можна буде експортувати назад до Росії для підтримки війни проти України.