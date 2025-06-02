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Виведення військ з чотирьох областей та вибори в Україні: оприлюднено «меморандум» РФ з умовами

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Виведення військ з чотирьох областей та вибори в Україні: оприлюднено «меморандум» РФ з умовами
Росіяни заявили, що російська мова має отримати статус офіційної в Україні
колаж: glavcom.ua

Російський «меморандум» має три розділи з двома варіантами умов припинення вогню і містить 31 пункт

Російські медіа публікують текст «меморандуму про врегулювання», який вимагає виведення українських військ із Запорізької, Донецької, Луганської і Херсонської областей як умову припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Риа новости».

Російський «меморандум» має три розділи з двома варіантами умов припинення вогню і містить 31 пункт. Одним із варіантів умов припинення вогню є так звана «пакетна пропозиція», яка передбачає припинення західної допомоги Україні на час дії «перемир’я», призупинення мобілізації, відмову України від «диверсійної діяльності» проти РФ та звільнення «політв’язнів». У тексті меморандуму є вимога щодо обмеження чисельності ЗСУ.

Виведення військ з чотирьох областей та вибори в Україні: оприлюднено «меморандум» РФ з умовами фото 1
фото: російські медіа
Виведення військ з чотирьох областей та вибори в Україні: оприлюднено «меморандум» РФ з умовами фото 2
фото: російські медіа
Виведення військ з чотирьох областей та вибори в Україні: оприлюднено «меморандум» РФ з умовами фото 3
фото: російські медіа

Так, Росія вирішила висунути такі умови:

  • «міжнародне визнання» Криму, «Донбасу і Новоросії» у складі Росії;
  • нейтралітет України;
  • проведення виборів в Україні, а потім підписання мирного договору;
  • заборона на прийом і розміщення ядерної зброї на Україні;
  • заборона поставок західної зброї й розвідданих;
  • зняття всіх санкцій і відмова від запровадження нових;
  • відмовитися від вимоги, щоб РФ виплатила збитки від бойових дій.

Також росіяни заявили, що російська мова має отримати статус офіційної в Україні.

Нагадаємо, у понеділок, 2 червня, у Стамбулі почався другий раунд переговорів делегацій України та Російської Федерації. Після завершення годинних перемовин українські посадовці зробили низку заяв. Так, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що українська сторона офіційно передала російській стороні список українських дітей, яких потрібно повернути. 

Документ, з яким українська делегація поїхала до Стамбула на переговори, містить положення про перемир'я, гарантії безпеки, а також зустріч президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Голова російської делегації Володимир Мединський після завершення перемовин у Стамбулі зробив низку заяв, які стосуються обміну військовополонених, перебігу війни та припинення вогню. Так, РФ передала меморандум із двох частин українській стороні. У ньому представлені умови Москви для припинення вогню та мирної угоди. Фактично, позиція Москви залишається незмінною, повідомив український чиновник журналістам Axios.

Також українська делегація на переговорах у Стамбулі запропонувала РФ провести зустріч президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним.

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Теги: росія переговори

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