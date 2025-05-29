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Атака БпЛА на Московський регіон, суд США заблокував тарифи Трампа: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Атака БпЛА на Московський регіон, суд США заблокував тарифи Трампа: головне за ніч
Головні новини ночі проти 29 травня
фото: Reuters

Цієї ночі вибухи лунали на Одещині, Харківщині, Полтавщині та Сумщині

Американський суд постановив заблокувати введені Трампом тарифи, Росія атакувала Балаклію: зафіксовано 10 ударів БпЛА, Дрони атакували Москву та область, у Петербурзі загорівся завод, що виробляє мікросхеми, Маск заявив, що його робота в уряді «добігає кінця».

«Главком» зібрав головні події ночі проти 28 травня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Росія атакувала Балаклію: зафіксовано 10 ударів БпЛА

У ніч проти 29 травня російські дрони атакували місто Балаклія, що на Харківщині.

За його словами, внаслідок масованої атаки на місто зафіксовано 10 ударів БпЛА.

Серед об’єктів, які зазнали ураження – промислова зона міста. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.

Атака дронів на Московський регіон

 Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що ППО відбила атаку трьох безпілотників на Московський регіон. Уламки впали на проспекті Вернадського в Москві. Зафіксовано розбиті вікна та пошкоджений фасад житлового комплексу «Міракс Парк» біля станції метро «Південно-Західна» в Москві.

Уламки іншого збитого БПЛА в підмосковному Одинцово впали у дворі житлового комплексу, пошкодивши кілька автомобілів. Там також пошкоджено фасад будинку і вибиті вікна.

Американський суд постановив заблокувати введені Трампом тарифи

Федеральний суд США з питань міжнародної торгівлі постановив заблокувати набуття чинності глобальних імпортних мит, запроваджених президентом Дональдом Трампом, заявивши, що глава держави перевищив свої повноваження. 

У рішенні колегії з трьох суддів зазначено, що Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження 1977 року, на який посилався Трамп для обґрунтування введення тарифів, не надає президенту права запроваджувати мита майже на весь світ.

Суд, розташований на Мангеттені, також заявив, що Конституція США надає Конгресу виключні повноваження щодо регулювання торгівлі з іншими країнами, і ці повноваження не можуть бути скасовані президентськими діями щодо захисту економіки.

Протягом кількох хвилин після оголошення рішення адміністрація Трампа подала апеляцію.

У Петербурзі загорівся завод, що виробляє мікросхеми

У ніч на 29 травня в Санкт-Петербурзі сталася пожежа на заводі «Авангард», що займається виробництвом радіоелектроніки та мікросхем. 

За даними російського МНС, загоряння виникло на п’ятому поверсі шестиповерхового виробничого корпусу.

Площа пожежі склала 100 квадратних метрів. Пожежу вже локалізували, триває ліквідація займання. Про причину загоряння наразі не повідомлялось.

Це підприємство є одним із найстаріших у місті та спеціалізується на виробництві електроніки, зокрема, датчиків, силової електроніки та ліфтового обладнання.

Маск заявив, що його робота в уряді «добігає кінця»

Мільярдер Ілон Маск, який керував Департаментом ефективності уряду (DOGE), заявив, що його робота «добігає кінця». 

«Оскільки мій запланований термін на посаді спеціального урядового службовця добігає кінця, я хотів би подякувати президенту Трампу за можливість скоротити марнотратні витрати», – написав Маск.

Він додав, що місія DOGE з часом лише посилюватиметься, адже вона стане стилем життя всього уряду.

Своєю чергою Білий дім повідомив, що Маск працював як спеціальний державний службовець. На посаді йому було дозволено бути тільки 130 днів.

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Теги: пожежа місто робота Ілон Маск завод закон Конституція метро тарифи росія Балаклія

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