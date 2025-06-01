Син легендарного Збігнєва Бжезінського назвав найбільший страх Трампа у відносинах із Путіним

Ян Бжезінський: «Надання більшої підтримки Україні, навіть без прямого військового втручання, дійсно може змінити хід цієї війни на користь України та змусити Путіна сісти за стіл переговорів»

Ян Бжезінський, експерт з безпеки, син радника кількох президентів США Збігнєва Бжезінського пояснив, чому Дональд Трамп досі не визначився зі своєю позицією щодо підтримки України. Інтерв'ю «Главкома» з Яном Бжезінським відбулося в рамках Black Sea and Balkans Security Forum 2025, який нещодавно пройшов у Бухаресті.

Експерт вважає, що стриманість Дональда Трампа у питанні підтримки України продиктована його прагненням уникнути масштабного конфлікту в Європі. На його думку, Сполучені Штати можуть вплинути на хід війни без прямого військового втручання. Для цього достатньо надати Україні більшу політичну, економічну, інформаційну та ідеологічну підтримку.

«Я б сказав, що найбільший страх Трампа – це вплутатися в ширшу європейську війну. Він цього не хоче. Надання більшої підтримки Україні, навіть без прямого військового втручання, дійсно може змінити хід цієї війни на користь України та змусити Путіна сісти за стіл переговорів», – зазначив Бжезінський.

Він переконаний, що Трампа можна переконати змінити курс і діяти рішучіше щодо російської агресії. Одним із головних аргументів може стати усвідомлення того, що подальше затягування війни лише підвищує ризики для самої Америки. На його думку, підтримка України могла б стати виграшною стратегією і для самого Трампа.

«Збільшення підтримки України є ключем до припинення цієї війни, а її продовження збільшує ризик ширшої війни в Європі. А це війна, якої Сполучені Штати не зможуть уникнути», – підкреслив Бжезінський.

Ян Бжезінський також переконаний, що колишньому президенту США можна подати підтримку України як приклад ефективного тиску на Європу: «Йому можна сказати: підтримка Сполученими Штатами європейських сил стримування для посилення безпеки України зробить вас першим президентом США, який насправді змусив європейців нести свою справедливу частку тягаря безпеки».

Раніше «Главком» писав, що різкі заяви Трампа щодо Путіна свідчать про зміну риторики та можливий перехід до дій, зокрема посилення санкцій.



