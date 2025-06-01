Прямо зараз продовжується винищення аеродромів по всій Росії

СБУ показали те, що ніхто ніколи раніше не робив

Сьогодні, 1 червня, відбулась унікальна спецоперація в історії спецслужб світу. Ніколи раніше і ніхто такого не робив.

Служба безпеки України таємно доставила ударні дрони у Росію у район аеродрому «Бєлая» та інших аеродромів, де столи літаки А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Доставка дронів відбулась далекобійними вантажівками. Вантажівки були споряджені десятками і десятками ударних дронів і були запарковані поблизу аеродромів. Запуск відбувався безпосередньо з вантажівок.

В одну мить, за командою голови Служби безпеки України Василя Малюка, ударні безпілотники піднялись поруч з аеродромами і одночасно уразили більше 40 літаків.

Росіяни не мали жодних шансів оголосити тривогу, підняти літаки у небо та уберегти від дронів. Все трапилось в одну мить.

Унікальна спецоперація не має рівних. Ніхто у світі ніколи такого не робив. Загальна вартість ураженої техніки – більше $2 млрд.

Прямо зараз продовжується винищення аеродромів по всій Росії. Кількість знищених та уражених літаків буде збільшуватись. Джерела у СБУ підтвердили успішне винищення чотирьох аеродромів.

«Літаки палають на аеродромах «Бєлая», «Дягілєво», «Оленья» та «Іваново». Завдяки Малюку у РФ тепер зрозуміли справжнє значення слова «демілітаризація», – каже співрозмовник.

Повага СБУ.