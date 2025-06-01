Такого ще не було у світовій історії. Унікальна спецоперація СБУ на території Росії
СБУ показали те, що ніхто ніколи раніше не робив
Сьогодні, 1 червня, відбулась унікальна спецоперація в історії спецслужб світу. Ніколи раніше і ніхто такого не робив.
Служба безпеки України таємно доставила ударні дрони у Росію у район аеродрому «Бєлая» та інших аеродромів, де столи літаки А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
Доставка дронів відбулась далекобійними вантажівками. Вантажівки були споряджені десятками і десятками ударних дронів і були запарковані поблизу аеродромів. Запуск відбувався безпосередньо з вантажівок.
В одну мить, за командою голови Служби безпеки України Василя Малюка, ударні безпілотники піднялись поруч з аеродромами і одночасно уразили більше 40 літаків.
Росіяни не мали жодних шансів оголосити тривогу, підняти літаки у небо та уберегти від дронів. Все трапилось в одну мить.
Унікальна спецоперація не має рівних. Ніхто у світі ніколи такого не робив. Загальна вартість ураженої техніки – більше $2 млрд.
Прямо зараз продовжується винищення аеродромів по всій Росії. Кількість знищених та уражених літаків буде збільшуватись. Джерела у СБУ підтвердили успішне винищення чотирьох аеродромів.
«Літаки палають на аеродромах «Бєлая», «Дягілєво», «Оленья» та «Іваново». Завдяки Малюку у РФ тепер зрозуміли справжнє значення слова «демілітаризація», – каже співрозмовник.
Повага СБУ.
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